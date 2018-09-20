20 сентября 2018, 23:04
"Краснодар" одержал первую победу в групповом этапе Лиги Европы
Футболисты "Краснодара" победили турецкий "Акхисар" в первом матче группового этапа Лиги Европы-2018/19.
Поединок, прошедший сегодня на "Акхисар стэдиум", завершился победой гостей со счетом 1:0.
Единственный гол в матче на 26-й минуте забил Виктор Классон, говорится в текстовой онлайн-трансляции, опубликованной на сайте ФК "Краснодар".
Согласно статистике, футболисты краснодарской команды создали четыре голевых момента у ворот соперника, нанесли 13 ударов, три из которых пришлись в створ ворот, подали шесть угловых и получили два предупреждения.
В следующем туре группы J, который состоится 4 октября, "Краснодар" примет испанскую "Севилью".
Как сообщал "Кавказский узел", ФК "Краснодар" начал нынешний чемпионат России с поражения от казанского "Рубина".
"Фанаты “Краснодара” предупредили о бойкоте матчей клуба", "Массовая драка с участием фанатов "Анжи" произошла в Краснодаре", "Новый манеж для занятия футболом открылся в Краснодаре".
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