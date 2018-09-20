"Краснодар" одержал первую победу в групповом этапе Лиги Европы

20 сентября 2018, 23:04

Футболисты "Краснодара" победили турецкий "Акхисар" в первом матче группового этапа Лиги Европы-2018/19.

Поединок, прошедший сегодня на "Акхисар стэдиум", завершился победой гостей со счетом 1:0.

Единственный гол в матче на 26-й минуте забил Виктор Классон, говорится в текстовой онлайн-трансляции, опубликованной на сайте ФК "Краснодар".

Согласно статистике, футболисты краснодарской команды создали четыре голевых момента у ворот соперника, нанесли 13 ударов, три из которых пришлись в створ ворот, подали шесть угловых и получили два предупреждения.

В следующем туре группы J, который состоится 4 октября, "Краснодар" примет испанскую "Севилью".

Как сообщал "Кавказский узел", ФК "Краснодар" начал нынешний чемпионат России с поражения от казанского "Рубина".