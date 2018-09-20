Беженцы добились встречи с премьером Армении

20 сентября 2018, 15:23

Бывшие жители села Арцвашен сегодня собрались у здания правительства Армении, требуя помощи в благоустройстве своих домов. После потасовки с полицейскими к ним вышел премьер-министр Никол Пашинян.

На акцию в Ереване беженцы из села Арцвашен, которое около 27 лет находится под контролем Азербайджана, проживающие в настоящее время в селе Чамбарак Гегаркуникской области Армении, вышли с плакатами в руках: "Смелей - требуют арцвашенцы!" Участники акции, число которых, по их оценкам, составляет порядка ста человек, заявили, что их дома находятся в аварийном состоянии, и требуют немедленного благоустройства.

По словам протестующих, при прежней власти в качестве компенсации бывшим жителям села Арцвашен было выделено 7 млрд драмов (около 1,5 млн долларов США), однако им от этой суммы досталась мизерная часть.

"Куда делась остальная часть суммы, никто не знает. Арцвашенцы получили лишь 70 млн драмов. Наши деревянные дома рушатся, нужны средства для их восстановления, для благоустройства. Переселяться в другое место мы не хотим", - заявил корреспонденту Кавказского узла» участник акции Арарат Искандарян.

Он добавил, что вопрос поднимался и при прежнем министре территориального управления и развития Армении Давиде Локяне, однако он им отвечал, что "денег нет".

Другой участник акции Гагик Даллакян рассказал корреспонденту "Кавказского узла", что живет на самом высоком месте в селе Чамбарак. "В доме нет ни газа, ни воды", - отметил Гагик Даллакян.

Жители села Чамбарак, бывшие арцвашенцы, также отметили, что у них нет права приватизации даже на эти аварийные дома.

"Мы не добровольно покинули свои дома в родном Арцвашене, прежние власти сдали наше село Азербайджану. А мы вынужденно покинули село и поселились в Чамбараке, где раньше жили молокане (молокане – представители религиозной общины христиан, отрицающие иконы, святых, храмы, священников и всю церковную иерархию. - Прим. "Кавказского узла"), а в связи с карабахским конфликтом покинули село, поскольку оно приграничное. Нас не прописывали в Армении нигде, чтобы мы остались в этом селе и обустроили его, мы вынужденно остались там, в домах молокан, а они, как известно, в основном строились из дерева или глины", - рассказал корреспонденту "Кавказского узла" непредставившийся участник акции.

По его словам, "каждое утро, когда они просыпаются, в первую очередь думают, не разрушился ли чей дом, не остался ли кто в деревне под развалинами".

Беженец из Арцвашена добавил, что прежние власти обещали выделить им компенсацию в размере 1 млн драмов (порядка 1 тысячи долларов) на человека, но было выдало по 360 тысяч драмов.

В результате ряда изменений административных границ в Закавказье в 1930-е годы село Арцвашен оказалось анклавом Армянской ССР на территории Азербайджанской ССР. В 1992 году село было занято войсками Азербайджана. Армянские беженцы из Арцвашена (почти 3 тысячи человек) расселись в близлежащих населенных пунктах в Армении. В армянском городе Чамбарак действует администрация Арцвашена в изгнании. В Азербайджане село носит название Башкенд, писал "Коммерсантъ Власть" в статье от 16.03.2015 "Все анклавы мира".

Протестующие заявили, что если премьер-министр Никол Пашинян не встретится с ними, они не будут участвовать в предстоящих парламентских выборах, а в Чамбараке право на голосование имеют более тысячи человек.

17 апреля третий президент Армении Серж Саргсян был избран премьер-министром, однако через шесть дней покинул этот пост под давлением массовых уличных протестов. 8 мая премьер-министром Армении и фактическим руководителем страны стал лидер оппозиции Никол Пашинян.

На предложение представителей Службы государственного контроля Армении представить свою жалобу и требования вместе со всей документацией в письменном виде бывшие арцвашенцы отказались. Они отметили, что не верят в решение проблемы таким образом. "Времена бюрократии давно прошли. Мы потратили немало для нас денег, чтобы добраться до Еревана, у нас нет дополнительных средств, чтобы каждый раз приезжать сюда и писать письма неизвестно кому и зачем", - заявил один из участников акции.

Перед зданием правительства выстроился ряд полицейских, который держал дистанцию между зданием и протестующими. Спустя какое-то время бывшие арцвашенцы решили прорвать полицейское оцепление, требуя встречи с Николом Пашиняном.

Между ними и полицейскими произошла потасовка, активисты пытались силой открыть дверь и войти в здание правительства. После этого премьер-министр Никол Пашинян вышел на встречу с протестующими.

Жители Чамбарака свое нетерпение объяснили тем, что с раннего утра никто к ним не подошел и не озвучил, сколько им еще ждать. Также участники акции заявили, что "вся надежда у них на Пашиняна".

При этом Никол Пашинян на встрече с беженцами отметил, что "в данный момент он не готов дать ответы на вопросы арцвашенцев, на это ему нужно время".

В итоге протестующие договорились о встрече с Пашиняном, на которой будут обсуждены все их проблемы, на 2 октября.

Ранее "Кавказский узел" писал об акции протеста бывших жителей села Арцвашен в Ереване 5 декабря 2017 года. Тогда они требовали от президента страны выплатить им компенсацию за утерянное имущество или предоставить им статус беженцев.