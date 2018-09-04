Торговцы вещевых рынков Еревана потребовали снизить таможенные пошлины

04 сентября 2018, 01:54

Более ста торговцев ереванских вещевых рынков провели акцию протеста против повышения таможенных пошлин. По их словам, это неминуемо приведет к росту цен. Стоимость растаможки импортной одежды ущемляет интересы отечественного производителя текстиля, заявил министр экономики Арцвик Минасян.

Представители малого и среднего бизнеса провели 3 сентября у здания правительства Армении акцию протеста против увеличения таможенных пошлин на импортируемую одежду, передает корреспондент «Кавказского узла», присутствовавший на акции.

В акции, по оценке организаторов, приняли участие свыше ста торговцев ереванских вещевых рынков. Они потребовали встречи с главой правительства Николом Пашиняном.

Участники акции протеста утверждают, что повышение таможенных пошлин создает дополнительные проблемы для малого и среднего бизнеса.

Растаможка по более высокому тарифу скажется на цене товаров и негативно отразится на торговле, заявил корреспонденту «Кавказского узла» один из участников акции.

По его словам, вместо прежних двух долларов за килограмм импортерам приходится платить 4,3 доллара.

«Покупательская способность населения и без того низкая. Если правительство не пойдет навстречу, нам придется прекратить свою деятельность», - подчеркнул участник акции.

Прежде чем повышать тарифы, необходимо было проанализировать ситуацию на рынке и выслушать мнение торговцев, как отразится на рыночной стоимости повышение пошлин, заявил корреспонденту «Кавказского узла» председатель общественной организации «Солидарность» Армен Нерсисян.

Он рассказал, что группа торговцев встретилась с заместителем главы комитета по государственным доходам. На встрече, в частности, было озвучено, что многие торговцы перестали импортировать одежду из-за высоких цен на перевозку.

«Мы хотим, чтобы правительство пересмотрело тарифы. Это чувствительная нагрузка на торговлю. И так из-за решения министра образования и науки о свободной форме одежды у школьников торговцы погорели на импорте черно-белой одежды», - отметил Нерсисян.

Мы поддержали «бархатную» революцию, и сейчас готовы ждать содействия властей в пересмотре тарифов, добавил он.

С протестующими встретился министра образования и науки Араик Арутюнян, который выслушал претензии торговцев.

«Какого-либо распоряжения Минобразования о форме одежды у школьников не было. Лишь мое заявление, что никто не может навязывать родителям, в какой одежде дети должны ходить в школу. Это соблюдение прав человека и свобод, и каждый сам может выбирать форму одежду», - заявил торговцам глава министерства.

После встречи с министром протестующие торговцы решили временно прекратить акцию протеста и вновь собраться у здания правительства 6 сентября в 11.00 по местному времени (10.00 по мск).

Руководство комитета государственных доходов планирует доложить о проблеме роста таможенных пошлин премьер-министру, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" сотрудник пресс-службы главы правительства.

Вопрос повышения таможенных пошлин затронул 3 сентября на пресс-конференции министр экономического развития и инвестиций Армении Арцвик Минасян, подводя итоги своей деятельности за сто дней.

Он, в частности, отметил, что стоимость таможенного оформления импортной одежды за килограмм было несправедливым. Такая политика, по его мнению, создавала неравные условия для конкуренции с продукцией отечественного производителя.

«Этот подход несправедливый. Почему с местного трикотажа или одежды нужно платить все налоги, а с импорта – не нужно? Как тогда будут работать наши швейные фабрики?» - заявил на пресс-конференции глава Минэкономики.

Напомним, что в октябре 2016 года представители армянской легкой промышленности заявили, что их сильными конкурентами являются Турция, Россия и страны ЕС, и защитить отрасль можно с помощью повышения таможенных тарифов.