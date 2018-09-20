Сотрудники МЧС на месте трагедии. Фото http://36.mchs.gov.ru/pressroom/news/item/7457691/

20 сентября 2018, 09:54

Установлены личности погибших в ДТП на трассе "Дон"

После аварии двух автобусов на трассе М-4 "Дон" тело одного человека остается неопознанным, личности четырех погибших установлены, сообщили в воронежском областном бюро судебно-медицинской экспертизы.

Как писал "Кавказский узел", 18 сентября на трассе "Дон" в Воронежской области столкнулись два автобуса. Один из них следовал в Ставропольский край, второй - в Карачаево-Черкесию. После аварии погибли пять человек, в том числе одна госпитализированная, 23 пострадали. 19 сентября в больницах после ДТП оставались девять человек.

Эксперты установили личности погибших в результате аварии, в том числе женщины, которая скончалась в больнице, сообщили в воронежском областном бюро судебно-медицинской экспертизы.

"В настоящее время у нас находятся тела одной женщины и трех мужчин. Личности последних удалось установить, благодаря документам. Женщина в настоящее время остается неопознанной", - цитирует источник в бюро судмедэкспертизы "Интерфакс".

Пострадавшими в ДТП оказались жители Карачаево-Черкесии. В Минздраве республики сообщили, что они пока останутся в больницах Воронежа.

По словам министра здравоохранения Карачаево-Черкесии Казима Шаманова, посетившего госпитализированных после ДТП, один пациент находится в реанимации на аппарате искусственной вентиляции легких, состояние других оценено как средней степени тяжести. Еще два человека с ушибами и растяжениями будут отправлены домой в течение недели, сказал он.

"Остальные пациенты - с переломами, на сегодняшний день они лежат на вытяжке, когда врачи Воронежа дадут добро, мы их заберем", - передает слова Шаманова ТАСС.

Угроза жизням пострадавших отсутствует, сообщил 19 сентября первый замруководителя департамента здравоохранения региона Олег Минаков.

По его данным, шестеро пациентов по-прежнему находятся в БСМП №10, один из них - в тяжелом состоянии, "пока его жизни ничто не угрожает". "Остальные пациенты - в состоянии средней тяжести, их жизни тоже ничего не угрожает. Трое пациентов находятся в больнице скорой медицинской помощи №1, там тоже - их жизни ничего не угрожает", - цитирует Минакова РИА "Новости". 

Примечание:

"Пострадавшие в ДТП с автобусом на Кубани выписаны из больницы", "12 человек эвакуированы из загоревшегося автобуса в Сочи", "Шесть ставропольских студентов пострадали в аварии". 

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