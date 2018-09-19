Девять человек остаются в больницах после аварии на трассе "Дон"

19 сентября 2018, 11:07

Врачи отпустили домой четверых из 13 пострадавших при столкновении двух автобусов на трассе М-4 "Дон", сообщили в экстренных службах. МВД начало расследовать дело о нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств.

Как писал "Кавказский узел", 18 сентября на трассе "Дон" в Воронежской области столкнулись два автобуса. Один из них следовал в Ставропольский край, второй - в Карачаево-Черкесию. В результате аварии погибли пять человек, 23 пострадали, сообщило МЧС.

В воронежские больницы были госпитализированы 13 человек. Троих из девяти пострадавших, доставленных в больницу "Электроника", врачи отпустили домой, состояние четверых из госпитализированных названо тяжелым. Одна из четырех пострадавших, доставленных в БСМП №1, направлена на амбулаторное лечение, один человек находится в реанимации, двое - в травматологии, пишет сегодня со ссылкой на представителя экстренных служб региона РИА "Новости".

Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров поручил организовать трансфер домой жителей региона, попавших в ДТП, а также связаться с властями Карачаево-Черкесии и оказать помощь их пострадавшим, сообщил сегодня ТАСС со ссылкой на пресс-службу губернатора.

"Один наш земляк пострадал. Мы в курсе о его состоянии. Мы должны помочь нашим людям и оказать помощь соседям", - сказал Владимиров.

Следователи после аварии запросили техническую и производственную документацию у компаний-перевозчиков, сообщили в Следственном комитете России.

Полицейские возбудили уголовное дело о нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств (ч. 5 статьи 264 УК РФ). "Водитель автобуса "Неоплан", 56-летний житель Карачаево-Черкессии, по предварительным данным, не справился с управлением и допустил столкновение с другим автобусом, припаркованным в попутном направлении на обочине дороги, под управлением 46-летнего жителя Ставропольского края", - сообщается сегодня на сайте ГУ МВД по Воронежской области.