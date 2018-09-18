18 сентября 2018, 21:41

Водитель внедорожника арестован после крупного ДТП в Кабардино-Балкарии

По делу о гибели четырех человек в результате дорожной аварии в Урванском районе Кабардино-Балкарии арестован водитель автомобиля Range Rover. 

Как писал "Кавказский узел", в результате столкновения трех легковых автомобилей, которое произошло вечером 8 сентября на 465-м километре федеральной автодороги "Кавказ", погибли четыре человека

По предварительным данным, водитель внедорожника Range Rover, не выдержав дистанцию, допустил столкновение с автомобилем ВАЗ-21093, который после удара вынесло на полосу встречного движения, где он врезался в ГАЗ-3102. Все погибшие ехали в "девятке". 

Уголовное дело в отношении водителя иномарки возбуждено по ч. 5 ст. 264 УК РФ, максимальное наказание по которой предусматривает лишение свободы на срок до семи лет.

"Суд, согласившись с доводами органов следствия и прокуратуры, принял решение об аресте", - говорится в сообщении, опубликованном сегодня на сайте прокуратуры Кабардино-Балкарии.

В ведомстве не уточнили, на какой срок арестован подозреваемый. 

Примечание:

"Водитель автобуса арестован после ДТП на Ставрополье", "Арестован участник ДТП с премьером Абхазии", "Замглавы "Молодой гвардии" в Волгограде арестован после гибели семьи в ДТП". 

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