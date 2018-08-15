15 августа 2018, 00:22

Замглавы "Молодой Гвардии" в Волгограде арестован после гибели семьи в ДТП

Суд принял решение заключить под стражу на два месяца заместителя руководителя Волгоградского регионального штаба "Молодой гвардии Единой России" Рената Булатова по подозрению в совершении ДТП, в котором погибла семья из четырех человек.

Как сообщал "Кавказский узел", 10 августа произошло ДТП с участием члена волгоградского отделения "Молодой гвардии Единой России", в котором погибли четыре человека, в том числе двое детей.

По версии следствия, 22-летний водитель автомобиля «Додж Рам», двигаясь по автодороге «Волгоград-Краснослободск-Средняя Ахтуба» выехал для обгона на встречную полосу, где столкнулся «Хондой Аккорд». В результате аварии водитель и трое его пассажиров - 33-летняя женщина и две девочки пяти и семи лет - скончались на месте.

В отношении водителя «Додж Рам» было возбуждено уголовное дело по статье о нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть двух и более лиц (ч.5 ст.264 УК РФ), следствие потребовало арестовать его на два месяца, сообщило 14 августа Главное управление МВД по Волгоградской области на своем сайте.

Среднеахтубинский районный суд Волгоградской области удовлетворил ходатайство следователей, уточнило ведомство.

Отметим, что санкции статьи предусматривают до семи лет лишения свободы.

В совершении преступления подозревается заместитель руководителя волгоградского регионального штаба "Молодой гвардии Единой России" Ренат Булатов, передает со ссылкой на руководителя организации Василия Селезнева "Интерфакс".

Комментариев от подозреваемого или его защиты относительно версии следствия не поступало.

Примечание:

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