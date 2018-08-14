Политологи указали на низкий рейтинг "Единой России" перед выборами в Волгограде

14 августа 2018, 02:05

В условиях низкого рейтинга партии "Единая Россия" улучшить результаты на выборах в Волгоградскую городскую думу ей поможет низкая явка и мобилизация сторонников, заявили опрошенные "Кавказским узлом" политологи. Они также отметили ангажированность контролирующих инстанций в предвыборной кампании и репутационный урон в связи с недавним резонансным ДТП с участием члена "Молодой гвардии Единой России".

Как сообщал "Кавказский узел", 7 августа суд отказался удовлетворить иск чиновника Дмитрия Крылова, который потребовал лишить регистрации другого кандидата в депутаты Волгоградской гордумы, своего однофамильца. В тот же день Территориальная избирательная комиссия Ворошиловского района отказала в регистрации в качестве кандидата в депутаты гордумы стороннику Навального Алексею Волкову. 8 августа в регистрации было отказано члену Правозащитного совета Волгограда Серго Нарсии, выдвинутому кандидатом в депутаты реготделением партии "Альянс зеленых", активист обратился в суд.

Выборы в Волгоградскую городскую думу пройдут 9 сентября, в этот день планируется избрать 36 депутатов.

106 кандидатов выбыли из предвыборной гонки

В Избирательной комиссии Волгоградской области 13 августа прошла пресс-конференция, посвященная итогам регистрации кандидатов, передает корреспондент "Кавказского узла".

"На выборах в 156 органов местного самоуправления зарегистрированы 2393 кандидата", - рассказал глава Избирательной комиссии Волгоградской области Виктор Черячукин.

Он уточнил, что кандидаты представляют 13 партий, при этом больше всего кандидатов зарегистрировано от "Единой России" - 931. Далее идет ЛДПР с 527 кандидатами, "Справедливая России" со 190 кандидатами и КПРФ, от которой заявили о себе 167 кандидатов, сказал Черячукин. Также 61 кандидат был зарегистрирован от "Родины", 53 – от "Гражданской платформы", 47 - от "Коммунистов России", 39 – от "Альянса Зеленых", 38 – от Партии пенсионеров, 19 - от партии "Яблоко", отметил он. Два кандидата зарегистрированы от партии "Социальной защиты", по одному – от "Партии Дела" и "Партии возрождения России", сказал глава облизбиркома. Также об участии в выборах заявили 317 самовыдвиженцев, добавил он.

Для участия в выборах Волгоградскую городскую думу VI созыва по единому округу было зарегистрировано 343 кандидата от девяти партий, по 18 одномандатным округам – 87 кандидатов, среди которых кандидаты от пяти партий и два самовыдвиженца, рассказал Черячукин.

После регистрации пять кандидатов (четыре по единому округу, один кандидат-одномандатник) отказались по собственному желанию от участия в выборах, отметил он.

Черячукин также рассказал, что в регистрации для участия в выборах в органы местного самоуправления в Волгоградской области было отказано 101 кандидату.

"В ряде случаев отказ в регистрации был вызван личным заявлением кандидата... либо тем, что кандидаты не пришли в комиссию и не представили документы, необходимые для регистрации", - пояснил председатель облизбиркома. По другим основаниям в регистрации было отказано 64 кандидатам, уточнил Черячукин.

Политологи назвали предвыборную кампанию "тихой"

Предвыборная кампания в Волгограде представляет собой "стандартную борьбу за власть", сказал корреспонденту "Кавказского узла" политолог Александр Сайгин.

"Нужно отметить, что выборы в этом году достаточно тихие, а потому любая информация сразу же воспринимается как скандальная ситуация", - отметил он.

"Скандалы с выдвижением депутатов – отражение борьбы за мандаты в гордуме, стремление снять неудобных кандидатов, отсеять лишних оппонентов", - заявил корреспонденту "Кавказского узла" координатор Волгоградского клуба экспертов Андрей Серенко.

Он также отметил, что в самой "Единой России" не все благополучно с точки зрения электоральной картины. "Рейтинг "Единой России" очень маленький, единороссы делают ставки на низкую явку", - сказал он.

"Внутри "Единой России" всегда есть борьба интересов, в первую очередь, это борьба за место председателя гордумы", - сказал политолог.

По его мнению, "выборы в гордуму – это репетиция выборов в облдуму".

"Избраться в гордуму – признак того, что ты остаешься в региональной политической элите... Это репутационный маркер", - заявил Серенко.

"Без скандалов выборов не бывает, но я думаю, здесь не обходится без некоторой ангажированности различных контролирующих исполнительных инстанций", - сказал корреспонденту "Кавказского узла" политолог Сергей Вовченко.

"Опыт проведения подобных кампаний в прошлом говорит о том, что вряд ли будет что-то новое и мы увидим честные демократические выборы. Вряд ли мы можем на что-то надеяться, пока не создастся реальная оппозиция с массовым наблюдением на выборах, с массовым преследованием нарушений в судах. Когда будет определенный прессинг, можно надеяться, что будет построен баланс", - отметил он.

Основной проблемой кампании является крайне низкий рейтинг "Единой России", рассказал корреспонденту "Кавказского узла" эксперт проекта ОНФ "За честные закупки" Эдгар Петросян.

"Чтобы получить результат, делается ставка на максимальную "усушку" явки избирателей с мобилизацией своих сторонников и возможностью применения административного ресурса", - сказал он.

По его мнению, наличие оппозиционных одномандатников является "раздражителем", "так как могут появиться округа, где ввиду наличия активной кампании люди пойдут на выборы и проголосуют против "единороссов".

"На такие риски региональные кураторы выборов не готовы", - считает он.

Удар по репутации "Единой России" нанесло ДТП

Подорвало репутацию партии власти и произошедшее 10 августа ДТП с участием члена волгоградского отделения "Молодой гвардии Единой России", отметили эксперты.

Сообщение о ДТП, в котором погибли четыре человека, в том числе двое детей, опубликовано 10 августа на официальном сайте Главного управления МВД по Волгоградской области.

"В пятницу, 10 августа, произошла большая трагедия, на трассе в Среднеахтубинском районе в ДТП погибла семья из четырех человек, участником происшествия стал мой коллега Ренат Булатов. Искренне соболезную семье погибших в их утрате. Это большая трагедия. Ведётся расследование и мы будем полагаться на решение суда. Мы связались с родственниками пострадавших, чтобы оказать всю необходимую помощь", - написал 13 августа на своей странице в Facebook руководитель регионального отделения "Молодой гвардии Единой России" Василий Селезнев.

"Волгоградское региональное отделение партии выражает искренние соболезнования родным и близким погибших в ДТП.... При получении официальной информации о возбуждении уголовного дела в отношении Булатова Рената Анверовича, его членство в партии будет незамедлительно приостановлено согласно устава партии", - отмечается в сообщении, опубликованном 13 августа на официальном сайте партии.

Вовченко сказал, что авария, в которой участвовал член "Молодой гвардии Единой России" "не имеет отношения к выборам, но это огромный репутационный удар".

Эта история в первую очередь "ударит по рейтингу Василия Селезнёва, баллотирующегося от "Единой России"", - отметил Сайгин.

Серенко назвал трагедию "скандалом, связанным с имиджем партии". "История ДТП с молодогвардейцем – это абсолютный удар не по "Молодой гвардии", а именно по репутации "Единой России". В этой ситуации "Единой России" нужно занять жесткую позицию", - считает он.