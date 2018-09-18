Прокуратура Чечни потребовала заблокировать оскорбляющие верующих материалы

18 сентября 2018, 08:15

В Ленинский районный суд Грозного направлено 18 исковых заявлений с требованием ограничить доступ к размещенным в сети материалам, которые оскорбляют чувства верующих, сообщила прокуратура.

По данным прокуратуры, эти материалы могут стать предпосылкой к разжиганию национальной, расовой или религиозной ненависти и вражды.

Распространение материалов, "возбуждающих национальную или религиозную ненависть и вражду, а также преследующих цель оскорбить чувства верующих", запрещено законом, сообщила 17 сентября прокуратура Чечни на своем сайте.

Согласно части 2 статьи 29 Конституции России "не допускаются пропаганда или агитация, возбуждающие социальную, расовую, национальную или религиозную ненависть и вражду. Запрещается пропаганда социального, расового, национального, религиозного или языкового превосходства".

Прокуратура потребовала через суд обязать интернет-провайдеров заблокировать доступ к этим материалам.

"Кавказский узел" писал, что в апреле житель Грозненского района был заподозрен в экстремизме после того, как разместил в соцсети песни барда Тимура Муцураева.