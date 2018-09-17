Координатор краснодарского штаба Навального задержан сразу после освобождения

Размик Симонян повторно задержан после окончания срока административного ареста, сообщил активист Александр Савельев.

Как писал "Кавказский узел", с 5 по 7 сентября в Краснодаре задержаны одиннадцать сторонников Навального. Десять из них, в том числе координатор краснодарского штаба Размик Симонян, получили от пяти до десяти суток административного ареста.

Сегодня краснодарские активисты поехали в Усть-Лабинск, чтобы встретить Симоняна из изолятора временного содержания, так как в 15.00 истекал срок его административного ареста. Однако в положенное время Симонян из ИВС не вышел, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" активист Александр Савельев.

"Мы ждали полчаса, он не вышел, его телефон так и не включился, в ИВС нам сказали, что выпустили его вовремя. Выход из изолятора один, мы забеспокоились", - рассказал Савельев. Активисты звонили на горячую линию прокуратуры края, адвокатам удалось выяснить, что Симоняна вывезли из изолятора сотрудники полиции и доставили в отделение полиции в Краснодаре.

По словам адвоката Алексея Аванесяна, Симонян отбыл семь суток административного ареста за неисполнение законных требований сотрудников полиции, сейчас его обвиняют в повторном нарушении установленного порядка организации массового мероприятия.