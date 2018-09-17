Размик Симонян, фото vk.com/teamnavalny_krd

17 сентября 2018, 19:02

Координатор краснодарского штаба Навального задержан сразу после освобождения

Размик Симонян повторно задержан после окончания срока административного ареста, сообщил активист Александр Савельев.

Как писал "Кавказский узел", с 5 по 7 сентября в Краснодаре задержаны одиннадцать сторонников Навального. Десять из них, в том числе координатор краснодарского штаба Размик Симонян, получили от пяти до десяти суток административного ареста.

Сегодня краснодарские активисты поехали в Усть-Лабинск, чтобы встретить Симоняна из изолятора временного содержания, так как в 15.00 истекал срок его административного ареста. Однако в положенное время Симонян из ИВС не вышел, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" активист Александр Савельев.

"Мы ждали полчаса, он не вышел, его телефон так и не включился, в ИВС нам сказали, что выпустили его вовремя. Выход из изолятора один, мы забеспокоились", - рассказал Савельев. Активисты звонили на горячую линию прокуратуры края, адвокатам удалось выяснить, что Симоняна вывезли из изолятора сотрудники полиции и доставили в отделение полиции в Краснодаре.

По словам адвоката Алексея Аванесяна, Симонян отбыл семь суток административного ареста за неисполнение законных требований сотрудников полиции, сейчас его обвиняют в повторном нарушении установленного порядка организации массового мероприятия.

Статья 20.2 КоАП часть 8, по которой обвиняется Симонян, предусматривает наложение административного штрафа на граждан в размере от ста пятидесяти тысяч до трехсот тысяч рублей, или обязательные работы на срок от сорока до двухсот часов, или административный арест на срок до тридцати суток; на должностных лиц - от двухсот тысяч до шестисот тысяч рублей; на юридических лиц - от пятисот тысяч до одного миллиона рублей.

Заседание по делу Симоняна назначено на 10.00 18 сентября, оно пройдет в Ленинском районном суде Краснодара. В настоящее время координатор штаба Навального содержится в отделе полиции, сообщает корреспондент "Кавказского узла".

Новости о преследовании активистов в регионах юга России и Южного Кавказа "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Преследование активистов". Протесты сторонников Алексея Навального в регионах юга России "Кавказский узел" отслеживает на странице "Акции Навального".
Примечание:

"В Сочи за пропаганду нацистской символики задержан активист Константин Гудимов", "Суд оштрафовал сочинскую активистку за нарушение правил агитации", "Сторонник Навального в Сочи ответил на арест голодовкой".

Автор: Анна Грицевич; источник: корреспондент "Кавказского узла"

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