17 сентября 2018, 17:33

Два человека пострадали из-за распыленного газа в ростовской школе

Сотрудник и ученик одной из школ в Ростове-на-Дону обратились сегодня за помощью к врачам после того, как в здании учебного заведения был распылен перцовый баллончик.

По предварительным данным, несовершеннолетний из хулиганских побуждений распылил газ в школе, сообщили в пресс-службе Главного управления МВД России по Ростовской области.

На месте инцидента находилось восемь человек, семеро из которых – ученики школы. Однако помощь понадобилась только двоим, передает "Интерфакс-Юг".

Из-за происшествия, которое случилось утром в одном из кабинетов школы, пришлось прервать занятия и эвакуировать всех, кто находился внутри учебного заведения, отмечает портал "161.ru".

Следственно-оперативная группа устанавливает все обстоятельства произошедшего, передает РИА "Новости".

Как писал "Кавказский узел", 18 января в одном из лицеев Краснодара также был распылен газовый баллончик, из-за чего ученикам и педагогу стало плохо во время урока. Руководство лицея тогда также приняло решение об эвакуации учащихся.

Примечание:

"Зрители кинотеатра в Краснодаре были эвакуированы из-за запаха газа", "МВД: перцовый газ в астраханской школе 7-классник распылил случайно", "В Волгограде двадцать детей попали в больницу после отравления слезоточивым газом в лицее".

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