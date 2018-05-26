26 мая 2018, 23:01

Зрители кинотеатра в Краснодаре были эвакуированы из-за запаха газа

Полиция вывела посетителей из здания краснодарского кинотеатра "Галерея" из-за появления запаха газа в зале сегодня вечером.

Сообщение об инциденте в кинотеатре, расположенном в ТРЦ по улице Головатого, поступило в МВД по Краснодару в 19.00 мск. 

Сотрудник кинотеатра заявил в полицию, что зрители во время киносеанса пожаловались на запах газа. Посетители эвакуированы, деньги за билеты им возвращены, приводит слова руководителя пресс-службы УМВД РФ по Краснодару Артема Коноваленко "Живая Кубань".

По предварительным данным, пострадавших нет, за медицинской помощью никто не обращался, передает "Кубань 24".

Сообщение о том, что в кинотеатре "Галерея" во время просмотра фильма "Звездные войны" неизвестные распылили перцовый баллончик появилась в соцсети "ВКонтакте" в группе "Типичный Краснодар".

Пользователи предположили, что это могли сделать школьники. "Малолетки, скорее всего. К нам когда-то так ребята в школу пришли, вообще из другой школы, и в один из кабинетов распылили перцовый балкончик", - прокомментировала пользователь Элина Зорина.

"Чтобы огромный зал залить газом, я не представляю какая должна быть доза", - усомнился в сообщении пользователь Алексей Корсунов.
Примечание:

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