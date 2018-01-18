18 января 2018, 14:23

Около тысячи человек эвакуированы из лицея в Краснодаре

Ученикам и педагогу стало плохо во время урока, предположительно, из-за распыления газового баллончика. Руководство лицея эвакуировало около тысячи человек.

Инцидент произошел сегодня утром в учебном заведении по улице имени 70-летия Октября. "Во время урока английского языка в шестом классе учителю и ученикам неожиданно стало плохо", - сообщили в ГУ МВД России по краю.

По данным ведомства, преподаватель и ученики жаловались на кашель и неприятный запах в классе.

"В настоящее время проверяется версия распыления газового баллончика, устанавливаются другие обстоятельства инцидента", - цитирует источник в МВД "Интерфакс".

Ученики отпущены домой, на период проверки занятия в учебном заведении отменены, проинформировали в МВД.

Все дети отпущены по домам, кроме шестиклассников, которых опрашивают сотрудники полиции. Медицинская помощь никому не потребовалась, пишет ТАСС.

Примечание:

"Трое детей стали жертвами пожара в краснодарской пятиэтажке", "Угроза взрыва привела к эвакуации людей в Краснодаре", "Посетители детской поликлиники эвакуированы в Краснодаре".

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