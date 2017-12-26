26 декабря 2017, 07:24

Трое детей стали жертвами пожара в краснодарской пятиэтажке

Один ребенок погиб и двое пострадали в результате пожара в пятиэтажном доме в Краснодаре.

Пожар произошел на улице Алтайской сегодня ночью. Спасатели эвакуировали из дома 27 человек, в том числе четверых детей. В 02:59 мск пожар был локализован на площади 18 квадратных метров, в 03:07 мск - потушен, проинформировали в Южном региональном центре МЧС.

"Один ребенок 2007 года рождения погиб, два ребенка пострадали", - цитирует представителя ведомства ТАСС.

Ранее "Кавказский узел" сообщал, что в результате пожара в общежитии в Сочи 14 ноября погиб один человек, еще тридцать пострадали. Госпитализация потребовалась 17 пострадавшим.