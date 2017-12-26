26 декабря 2017, 07:24
Трое детей стали жертвами пожара в краснодарской пятиэтажке
Один ребенок погиб и двое пострадали в результате пожара в пятиэтажном доме в Краснодаре.
Пожар произошел на улице Алтайской сегодня ночью. Спасатели эвакуировали из дома 27 человек, в том числе четверых детей. В 02:59 мск пожар был локализован на площади 18 квадратных метров, в 03:07 мск - потушен, проинформировали в Южном региональном центре МЧС.
"Один ребенок 2007 года рождения погиб, два ребенка пострадали", - цитирует представителя ведомства ТАСС.
Ранее "Кавказский узел" сообщал, что в результате пожара в общежитии в Сочи 14 ноября погиб один человек, еще тридцать пострадали. Госпитализация потребовалась 17 пострадавшим.
"Жильцы сгоревшего в Сочи общежития пожаловались на отсутствие помощи", "Жильцы аварийного дома эвакуированы в Сочи из-за пожара", "Два человека погибли при пожаре в новороссийском общежитии".
26 декабря 2017, 14:46
-
Силовики связали задержания в Панкиси с тбилисской спецоперацией
Сегодня в Панкисском ущелье были задержаны пять человек, один из которых был ранен, когда попытался бросить гранату в силовиков, сообщили в Службе госбезопасности Грузии.
26 декабря 2017, 14:18
-
Краснодарский адвокат обвинен в мошенничестве на 3 миллиона рублей
Передано в суд дело против адвоката, который пообещал клиенту из Армавира передать деньги правоохранителям и помочь ему избежать уголовной ответственности, сообщило сегодня следствие.
26 декабря 2017, 14:10
-
Защита сообщила о новом деле против лидера "Мусульманского единства"
Минюст Азербайджана заподозрил лидера движения "Мусульманское единство" Талеха Багирзаде, отбывающего 20-летнее заключение, в хранении запрещенного правилами тюрьмы предмета, сообщил сегодня его адвокат.
26 декабря 2017, 14:06
-
Силовики назвали имена убитых в тбилисской спецоперации
Во время ноябрьской спецоперации в Тбилиси вместе с Ахмедом Чатаевым были убиты россияне Ибрагим Адашев и Асланбег Солтахмадов. Они планировали теракты в Грузии и Турции, сообщили сегодня в Службе госбезопасности Грузии.
26 декабря 2017, 14:02
-
Волгоградцы добились закрытия частного детсада
Родители дошкольников пожаловались в прокуратуру на частный детский сад, работающий на цокольном этаже жилого дома в Волгограде. Надзорное ведомство убедило суд в том, что условия в детсаду не соответствуют санитарным нормам.
-
26 декабря 2017, 10:062
Постпредство Калмыкии потребовало извинений канала ТНТ
-
26 декабря 2017, 05:12
Правозащитники раскритиковали новый Судебный кодекс Армении
-
26 декабря 2017, 04:13
Бывший министр обороны Рагим Газиев задержан в Азербайджане
-
26 декабря 2017, 03:141
Жители поселка в Сочи выступили против водоканала
-
25 декабря 2017, 10:50
Следком исключил версию о взрыве на борту Ту-154 под Сочи
-
25 декабря 2017, 06:341
Экстренное предупреждение из-за сильного ветра объявлено в Кабардино-Балкарии
-
26 декабря 2017, 14:18
Краснодарский адвокат обвинен в мошенничестве на 3 миллиона рублей
-
26 декабря 2017, 14:06
Силовики назвали имена убитых в тбилисской спецоперации
-
26 декабря 2017, 14:02
Волгоградцы добились закрытия частного детсада
-
26 декабря 2017, 12:05
Дагестанец обвинен в причастности к боевикам
-
26 декабря 2017, 10:20
Жильцы 320 домов в Кабардино-Балкарии остались без электричества
-
26 декабря 2017, 09:58
Руководство управляющей компании осуждено за присвоение денег нальчан
-
26 декабря 2017, 08:481
Пассажирский авиалайнер экстренно сел в Волгограде
-
26 декабря 2017, 08:45
Азербайджан заявил о 132 обстрелах на линии соприкосновения
Заполните форму. Юристы "Команды 29" помогут вам получить ответ
-
20 июня 2017, 23:59Отправляйте сообщения и фото на «Кавказский Узел» через WhatsApp и Telegram
-
07 ноября 2017, 12:33Эльшад Бабаев выбран первым среди равных на втором этапе конкурса "Герой Кавказа - 2016"
-
26 декабря 2017, 14:18
Краснодарский адвокат обвинен в мошенничестве на 3 миллиона рублей
-
26 декабря 2017, 14:01
Дорога перекрыта после схода селя в Сочи
-
20 декабря 2017, 11:57
Полюдова Дарья Владимировна
-
27 октября 2017, 13:52
Андрей Рудомаха
-
26 октября 2017, 15:53
Николай Маслов
-
27 июля 2017, 16:31Список лиц, признанных политическими заключенными Правозащитным центром «Мемориал», на 27 июля 2017 года 5
-
01 марта 2015, 12:49Убийство Бориса Немцова: ответственность власти 2
-
24 декабря 2017, 11:40Невыплата льгот ветеранам труда, задержка зарплат в Дагестане
-
24 декабря 2017, 11:36Помогите найти сына
-
21 декабря 2017, 23:17Черкесские календари в помощь репатриантам из Сирии
-
21 декабря 2017, 12:52Из РАНХИГС отчислили студентов, заставивших извиняться молодого человека на камеру
-
21 декабря 2017, 10:52Скотское содержание зарубежных граждан Украины и Узбекистана в городе Сочи
-
20 декабря 2017, 08:37
Жизнь после пыток. Как живет Мардирос Демерчян после издевательств правоохранителей
-
17 ноября 2017, 13:06
Турки-месхетинцы
-
22 декабря 2017, 12:39
Не очень белые халаты. Как медицину на Кубани хоронят в отчетах
-
25 сентября 2017, 15:08
Военная демократия Курдистана: как референдум отзовётся на Кавказе
-
03 декабря 2017, 16:32
BERG...man TbilisiКраснодар - Ахмат. Анжи - СКА Хабаровск. Обзор 19-го тура тура ЧР по футблу 103