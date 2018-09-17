Главврач в Махачкале арестован по делу о хищении более 230 миллионов

17 сентября 2018, 15:36

Суд сегодня постановил заключить под стражу бывшего главврача махачкалинской больницы Меджида Алиева, подозреваемого в крупном мошенничестве.

Как писал "Кавказский узел", 15 сентября прокуратура сообщила о том, что главврач клинической больницы в Дагестане заподозрен в мошенничестве на 238 миллионов рублей. По версии следователей, с 2016 года по апрель 2018 года он необоснованно премировал себя и подчиненных, которые возвращали ему часть полученных денег.

Сегодня суд постановил заключить бывшего главврача махачкалинской горбольницы № 1 Меджида Алиева под стражу на два месяца, сообщает РИА "Дербент".

Эту информацию подтвердил источник в правоохранительных органах Дагестана. По его данным, следствие ведется по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере), в нескольких домовладениях по этому делу уже проведены обыски, пишет "Черновик".

Часть 4 ст. 159 УК РФ предусматривает до 10 лет лишения свободы.

Комментариев от Меджида Алиева либо его представителей относительно решения суда пока не поступало. На сайте следственного управления СКР по Дагестану, по состоянию на 15.30 мск, информация об аресте подозреваемого не опубликована.

Ситуацию с кадровыми чистками в республике, которые проводятся там с января, "Кавказский узел" отслеживает на тематической странице "Кадровые зачистки в Дагестане".