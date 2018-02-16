16 февраля 2018, 15:34
Два дагестанских фермера обвинены в мошенничестве с грантами
Передано в суд дело двух жителей Дагестана, которые, как считает следствие, на основании подложных документов получили от регионального Минсельхоза 4,9 миллиона рублей.
По данным правоохранителей, подозреваемые в 2015 году получили грант на развитие семейной животноводческой фермы, похитив полученные деньги.
Им предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 159 УК России (мошенничество), дело направлено в Советский районный суд Махачкалы, говорится сегодня на сайте прокуратуры Дагестана.
Ранее "Кавказский узел" писал, что 9 февраля четверо махачкалинцев были заподозрены в мошенничестве с грантами для мелких предпринимателей.
"Дагестанский полицейский обвинен в мошенничестве", "Чиновник соцзащиты в Дагестане обвинен в мошенничестве на 890 тысяч рублей", "Глава района в Дагестане обвинен в хищении 89 млн рублей".
16 февраля 2018, 23:59
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При ремонте здания государственного музея имени Тахо-Годи было похищено более 28 миллионов рублей, сообщила сегодня прокуратура Дагестана.
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16 февраля 2018, 23:07
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