Наручники. Фото: Валентина Мищенко / Югополис

16 февраля 2018, 15:34

Два дагестанских фермера обвинены в мошенничестве с грантами

Передано в суд дело двух жителей Дагестана, которые, как считает следствие, на основании подложных документов получили от регионального Минсельхоза 4,9 миллиона рублей.

По данным правоохранителей, подозреваемые в 2015 году получили грант на развитие семейной животноводческой фермы, похитив полученные деньги.

Им предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 159 УК России (мошенничество), дело направлено в Советский районный суд Махачкалы, говорится сегодня на сайте прокуратуры Дагестана.

Ранее "Кавказский узел" писал, что 9 февраля четверо махачкалинцев были заподозрены в мошенничестве с грантами для мелких предпринимателей.

Примечание:

"Дагестанский полицейский обвинен в мошенничестве", "Чиновник соцзащиты в Дагестане обвинен в мошенничестве на 890 тысяч рублей", "Глава района в Дагестане обвинен в хищении 89 млн рублей".

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