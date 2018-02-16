Два дагестанских фермера обвинены в мошенничестве с грантами

16 февраля 2018, 15:34

Передано в суд дело двух жителей Дагестана, которые, как считает следствие, на основании подложных документов получили от регионального Минсельхоза 4,9 миллиона рублей.

По данным правоохранителей, подозреваемые в 2015 году получили грант на развитие семейной животноводческой фермы, похитив полученные деньги.

Им предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 159 УК России (мошенничество), дело направлено в Советский районный суд Махачкалы, говорится сегодня на сайте прокуратуры Дагестана.

Ранее "Кавказский узел" писал, что 9 февраля четверо махачкалинцев были заподозрены в мошенничестве с грантами для мелких предпринимателей.