Дагестанский главврач заподозрен в мошенничестве на 238 миллионов

15 сентября 2018, 15:09

Главный врач клинической больницы в Дагестане заподозрен в том, что полтора года необоснованно премировал себя и своих сотрудников, которые возвращали ему часть полученных денег.

Согласно результатам прокурорской проверки, с 2016 года по апрель 2018 года в больнице были похищены 238 миллионов рублей.

"Главный врач учреждения по предварительному сговору с иными лицами издавал необоснованные приказы о поощрении себя и отдельных сотрудников больницы премиальными и стимулирующими выплатами", - говорится в сообщении прокуратуры. По данным ведомства, часть этих средств сотрудники отдавали руководству больницы. Так, двое из них передали 3,7 миллиона рублей, якобы предназначавшихся для покупки дорогостоящего медицинского оборудования. На самом деле эти деньги были похищены руководством, утверждается в сообщении.

Следствие возбудило против главного врача уголовное дело по статье о мошенничестве, сообщила сегодня на своем сайте прокуратура Дагестана.

На сайте следственного управления СКР по Дагестану к 15.08 мск нет информации о возбуждении этого дела. Комментариями от подозреваемого или его представителей "Кавказский узел" также не располагает.

Ранее "Кавказский узел" сообщал, что правоохранители занялись расследованием дела о получении взяток на 52 миллиона рублей руководителем Главного бюро медико-социальной экспертизы Дагестана Магомедом Махачевым и его сотрудниками.

Ситуацию с кадровыми чистками в республике, которые проводятся там с января, "Кавказский узел" отслеживает на тематической странице "Кадровые зачистки в Дагестане".