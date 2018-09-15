Денежные купюры. Фото Нины Тумановой для "Кавазского узла"

15 сентября 2018, 15:09

Дагестанский главврач заподозрен в мошенничестве на 238 миллионов

Главный врач клинической больницы в Дагестане заподозрен в том, что полтора года необоснованно премировал себя и своих сотрудников, которые возвращали ему часть полученных денег.

Согласно результатам прокурорской проверки, с 2016 года по апрель 2018 года в больнице были похищены 238 миллионов рублей.

"Главный врач учреждения по предварительному сговору с иными лицами издавал необоснованные приказы о поощрении себя и отдельных сотрудников больницы премиальными и стимулирующими выплатами", - говорится в сообщении прокуратуры. По данным ведомства, часть этих средств сотрудники отдавали руководству больницы. Так, двое из них передали 3,7 миллиона рублей, якобы предназначавшихся для покупки дорогостоящего медицинского оборудования. На самом деле эти деньги были похищены руководством, утверждается в сообщении.

Следствие возбудило против главного врача уголовное дело по статье о мошенничестве, сообщила сегодня на своем сайте прокуратура Дагестана.

На сайте следственного управления СКР по Дагестану к 15.08 мск нет информации о возбуждении этого дела. Комментариями от подозреваемого или его представителей "Кавказский узел" также не располагает.

Ранее "Кавказский узел" сообщал, что правоохранители занялись расследованием дела о получении взяток на 52 миллиона рублей руководителем Главного бюро медико-социальной экспертизы Дагестана Магомедом Махачевым и его сотрудниками.

Ситуацию с кадровыми чистками в республике, которые проводятся там с января, "Кавказский узел" отслеживает на тематической странице "Кадровые зачистки в Дагестане".

Примечание:

"Два дагестанских фермера обвинены в мошенничестве с грантами", "Видео о роскоши дагестанских чиновников вызвало скепсис у журналистов и социологов", "Парламент Дагестана заинтересовался передачей Абдулатиповым земель агрофирме".

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
Lt feedback banner
WhatsApp
Telegram
8 903-767-6060
8 903-767-6060
Форма мобильной связи
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и WhatsApp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложениях WhatsApp и Telegram.
Лента новостей

15 сентября 2018, 16:21

15 сентября 2018, 16:04

15 сентября 2018, 15:41

15 сентября 2018, 15:28

  • Режим КТО в Дагестане отменен

    Действие режима контртеррористической операции на территории Буйнакского и Карабудахкентского районов Дагестана прекращено, сообщили в оперативном штабе по республике.

15 сентября 2018, 15:09

Темы дня

События дня

Заполните форму. Юристы "Команды 29" помогут вам получить ответ

Документы

Все документы

Блогеры

Все посты

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Персоналии

Все персоналии

Архив новостей
Все SMS-новости
Форма мобильной связи
SMS: +7(903)767-6060
Аналитика

Все статьи

Инфографика

Все справки

Новости

Все новости