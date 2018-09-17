17 сентября 2018, 01:11

Жертвами ДТП на Ставрополье стали четыре человека

Один человек погиб и еще трое пострадали после автомобильной аварии в Кировском округе Ставропольского края.

ДТП произошло 16 сентября на 22-м километре автодороги "Георгиевск - Новопавловск".

"Водитель автомобиля "Богдан" при обгоне выехал на встречную полосу, где допустил столкновение с ВАЗом", - сообщил представитель Главного управления Госавтоинспекции Ставропольского края, которого цитирует "Интерфакс". 

По его данным, "пассажирка "Богдана" скончалась на месте". Среди троих пострадавших - водитель и несовершеннолетний пассажир "Богдана", а также водитель ВАЗа.

По состоянию на 01.00 мск на сайтах Главного управления Госавтоинспекции, МВД и МЧС по Ставропольскому краю нет информации о ДТП в Кировском округе.

Примечание:

"Шесть ставропольских студентов пострадали в аварии", "Четыре человека попали в больницу после аварии на Ставрополье", "Дорога в Ставрополе перекрыта после ДТП с бензовозом". 

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