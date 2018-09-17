17 сентября 2018, 01:11
Жертвами ДТП на Ставрополье стали четыре человека
Один человек погиб и еще трое пострадали после автомобильной аварии в Кировском округе Ставропольского края.
ДТП произошло 16 сентября на 22-м километре автодороги "Георгиевск - Новопавловск".
"Водитель автомобиля "Богдан" при обгоне выехал на встречную полосу, где допустил столкновение с ВАЗом", - сообщил представитель Главного управления Госавтоинспекции Ставропольского края, которого цитирует "Интерфакс".
По его данным, "пассажирка "Богдана" скончалась на месте". Среди троих пострадавших - водитель и несовершеннолетний пассажир "Богдана", а также водитель ВАЗа.
По состоянию на 01.00 мск на сайтах Главного управления Госавтоинспекции, МВД и МЧС по Ставропольскому краю нет информации о ДТП в Кировском округе.
"Шесть ставропольских студентов пострадали в аварии", "Четыре человека попали в больницу после аварии на Ставрополье", "Дорога в Ставрополе перекрыта после ДТП с бензовозом".
17 сентября 2018, 02:10
-
Жители Сочи назвали причины периодических подтоплений
В Сочи местами отсутствуют ливневки из-за ошибок проектировщиков, а те, которые есть, забиты, из-за чего во время дождя постоянно случаются подтопления, заявили "Кавказскому узлу" местные жители. По их словам, подтопления также связаны с хаотичной застройкой.
17 сентября 2018, 01:11
-
Жертвами ДТП на Ставрополье стали четыре человека
Один человек погиб и еще трое пострадали после автомобильной аварии в Кировском округе Ставропольского края.
17 сентября 2018, 00:10
-
Тендер на создание в Карачаево-Черкесии "кибердружины" отменен после реакции СМИ
Власти Карачаево-Черкесии после публикаций в СМИ отменили тендер на "организацию профилактических мероприятий в сети Интернет", объявленный Министерством по делам национальностей, массовым коммуникациям и печати.
16 сентября 2018, 23:45
-
"Мемориал" напомнил об угрозе радикализации молодежи в связи с приговором курчалоевцам
Призыв на митинг против приговора 14 жителям Курчалоевского района не привел сегодня к акциям протеста в Грозном. Без возможности легально протестовать и защищаться юридическими средствами молодые люди в Чечне радикализируются и совершают нападения на силовиков, указал ПЦ "Мемориал", анализируя дискуссию вокруг приговора.
16 сентября 2018, 22:35
-
"Ахмат" на выезде обыграл "Спартак"
Футболисты грозненского "Ахмата" победили московский "Спартак" в матче 7-го тура Российской премьер-лиги.
-
16 сентября 2018, 14:32
Жители сочинского поселка сообщили о подтоплении улиц
-
16 сентября 2018, 13:336
Близкие осужденных курчалоевцев открестились от призывов к митингу
-
16 сентября 2018, 08:40
Завершены совместные учения российских и абхазских военных
-
16 сентября 2018, 04:34
Водители троллейбусов в Махачкале добились выплаты долгов по зарплате
-
15 сентября 2018, 07:32
Виктор Хрестин отказался от мандата депутата думы Геленджика
-
14 сентября 2018, 18:261
Власти Чечни оправдали трехсменку в школах высокой рождаемостью
-
17 сентября 2018, 01:11
Жертвами ДТП на Ставрополье стали четыре человека
-
16 сентября 2018, 22:35
"Ахмат" на выезде обыграл "Спартак"
-
16 сентября 2018, 20:13
Две тысячи жителей Сочи остались без воды из-за аварии
-
16 сентября 2018, 19:16
"Анжи" потерпел поражение от "Краснодара" в Каспийске
-
16 сентября 2018, 18:28
Спасатели запретили купаться на пляжах Анапы
-
16 сентября 2018, 15:31
Женщина пострадала при взрыве газа на Кубани
-
16 сентября 2018, 12:34
Житель Армении ранен при обстреле со стороны Азербайджана
-
16 сентября 2018, 09:371
Азербайджан заявил об обстрелах восьми сел в зоне конфликта
- Присоединиться к нашему Дзен каналу
- Добавить в Яндекс.Новости
- Получить КУ на почту
-
16 апреля 2014, 21:24Итоговая декларация Международной богословской конференции «Российские мусульмане: права и обязанности»
-
29 мая 2013, 13:33Фетва о неприменимости термина «Дараль-Харб» к территории Ставропольского края
-
16 июля 2018, 21:55
Касьянов Николай
-
27 сентября 2017, 20:5417
Меликов Сергей Алимович
-
17 января 2017, 19:501
Ченчик Сергей Михайлович
-
16 сентября 2018, 12:55Митинг протеста в Грозном не состоялся
-
14 сентября 2018, 16:08Ухудшение экологии курортного района Дагомыса
-
12 сентября 2018, 21:59В Чечне к крупным срокам заключения приговорены 14 жителей Курчалоевского района
-
12 сентября 2018, 14:45Ученые АРИГИ о необходимости выработки единого стандарта похорон для адыгов
-
10 сентября 2018, 20:59В селе Адильотар провели выборы сегодня, 10го сентября
-
08 сентября 2018, 22:06
На Ставрополье шесть человек стали жертвами вооруженного конфликта во II квартале 2018 года
-
20 июня 2018, 22:13
На Ставрополье жертв вооруженного конфликта в I квартале 2018 года не было
-
07 июля 2018, 23:581
Мундиаль-2018: где и когда пройдут матчи на Юге России
-
22 февраля 2018, 11:5431
10 мифов о роли Сталина в Великой Отечественной войне
-
15 сентября 2018, 00:47
Жительница Ингушетии с четырьмя детьми пропала по пути в Пятигорск
-
14 сентября 2018, 23:361
Глава таможни в Махачкале пожаловался правозащитникам на пытки