Жители сочинского поселка сообщили о подтоплении улиц

16 сентября 2018, 14:32

Улицы и дворы частных домов в сочинском микрорайоне Кудепста затоплены после сильных осадков, спасатели организовали откачку воды, сообщило МЧС по Краснодаскому краю.

"Кавказский узел" писал, что с Лазаревском районе Сочи 15 сентября из-за обильных осадков поднялся уровень воды в реке Макопсе. На автотрассу, которая расположена по устью реки, сошел селевой поток из воды, грязи и камней, часть трассы в районе аула Наджиго оказалась разрушена.

Сообщение о подтоплении улиц и дворов в поселке Кудепста Хостинского района Сочи поступило спасателям в 11.15 мск сегодня. "По предварительной информации подтоплено три придомовые территории, из них в одно домовладение зашла вода. Эвакуация из подтопленного домовладения не проводилась. Для откачки воды привлечено подразделение МЧС России", - говорится в сообщении, опубликованном сегодня на сайте ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

Спасательный отряд и представители администрации Хостинского района находятся на месте ЧП, отметили в ведомстве.

В Адлерском и Лазаревском районах Сочи также зафиксированы подтопления территорий, сообщил представитель спасательного отряда "Кубань - Спас". "Сегодня по заявке жителей спасатели выехали в поселок Бзугу, где ливень затопил четыре дома. Пятнадцать жителей самостоятельно эвакуировались в горы", - процитировал сегодня его слова "Интерфакс".

Жители Сочи опубликовали в сетях многочисленные видео, снятые на затопленных улицах в микрорайоне Кудепста. На записях видно, что тротуары и дороги полностью скрыты потоками мутной воды, которая с шумом течет вниз.

На видеозаписи "Потоп в Кудепсте 16 сентября 2018 года", опубликованном сочинским "Макс Порталом" видны разные улицы микрорайона.

На одном из видео трое мужчин пытаются перейти через затопленную улицу и хватаются за припаркованный автомобиль, чтобы удержаться на ногах. Одного из мужчин поток воды сбил с ног и он вынужден был держаться за колесо машины, лежа в воде.

"В Кудепсте мужчин сбило потоком воды и протащило метров десять. Видео снято совершенно случайно", - говорится в описании к этому видео, опубликованному sochi24.tv в Instagram.

На другом видео из Кудепсты женщина за кадром комментирует происходящее, снимая затопленную улицу из окна. "У нас наводнение, честно говоря, уже страшновато. Смыло столовую, нас эвакуировали на третий этаж дома", - говорит женский голос на видео, опубликованном пользователем lenavolkova5248.

На видеозаписи пользователя wladimir_sochi видны затопленные дворы жилых домов, вода подтапливает подъезд одного из зданий. В ответ на вопрос об улице, на которой снято видео, пользователь отвечает, что в таком состоянии в Кудепсте "все улицы".

По данным администрации Сочи, пострадавших в связи со стихией нет. Все городские службы приведены в режим повышенной готовности, штормовое предупреждение о сильных дождях и шквалистом ветре продлено еще на сутки, до 17 сентября. "На реках и малых водотоках не исключен резкий подъем уровня воды до неблагоприятных отметок. В горных районах риск схода селей и оползней", - говорится в сегодняшнем сообщении на сайте администрации Сочи.

Жителям и гостям Сочи рекомендовано отказаться от отдыха в горах и вблизи водоемов, а также по возможности предпочесть общественный транспорт личному, но не парковать машины под деревьями, рекламными щитами и другими неустойчивыми конструкциями, отмечается в сообщении.

По данным погодного сервиса "Кавказского узла", сильные осадки в Сочи сохранятся в течение всего дня и в ночь на 17 сентября. Температура воздуха днем на уровне + 20 градусов, ночью +19. Скорость западного ветра в течение дня составит 6 метров в секунду, а ночью ветер усилится до восьми метров в секунду и изменит направление на северо-западное. Погодный сервис - партнерский проект "Кавказского узла" и Гидрометцентра России. С помощью сервиса "Погода в 600 точках Кавказа" жители и гости Кавказа могут корректировать данные метеорологов для более точного прогноза. Также сервис доступен в легкой версии.