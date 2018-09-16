Жители аула в Сочи отрезаны от мира из-за сошедшего селя

16 сентября 2018, 03:35

Из-за подъема уровня воды в реке Макопсе в Лазаревском районе Сочи на автотрассу сошел сель. Часть дороги в районе аула Наджиго разрушена. В Дагомысе сильный ветер сорвал крышу с магазин, а в Лоо обрушил на автомобили дерево.

В Лазаревском районе Сочи 15 сентября из-за обильных осадков поднялся уровень воды в реке Макопсе, сообщает "Живая Кубань".

Из-за подъема уровня воды на автотрассу, которая расположена по устью реки, сошел селевой поток из воды, грязи и камней, часть трассы в районе аула Наджиго оказалась разрушена. Дорожные службы борются с последствиями стихии.

Сведений о ликвидации последствий схода селевого потока по данным на 03.34 мск 16 сентября на сайте МЧС по Краснодарскому краю нет.

В поселке Лоо в Лазаревском районе Сочи сильный ветер повалил дерево, которое упало на два легковых автомобиля, пишет "Юг Таймс".

Ранее сильный ветер снес крышу с расположенного в Дагомысе торгового центра. Конструкция упала на припаркованные рядом с магазином автомобили. Никто не пострадал, пишет "Кубань 24".

По данным погодного сервиса "Кавказского узла", сегодня днем прогнозируются сильные дожди. Западный ветер достигнет скорости шесть метров в секунду. Температура воздуха составит плюс 20 градусов. В ночь на 17 сентября также ожидаются сильные дожди, ветер сменит направление на северо-западный и усилится до восьми метров в секунду. Температура воздуха - плюс 19 градусов. Погодный сервис - партнерский проект "Кавказского узла" и Гидрометцентра России. С помощью сервиса "Погода в 600 точках Кавказа" жители и гости Кавказа могут корректировать данные метеорологов для более точного прогноза. Также сервис доступен в легкой версии.