Подача воды в дома сочинцев возобновлена после аварии

23 января 2018, 19:05

Специалисты починили водопровод в Сочи, поврежденный сегодня оползнем. Возобновлено снабжение водой 10 тысяч человек.

Как писал "Кавказский узел", авария на водопроводе в Сочи оставила сегодня без воды жителей Адлера, поселков Кудепста и Хоста, микрорайона Мацеста, села Раздольного.

По данным сочинского МУП "Водоканал", авария ликвидирована к 16:50 мск, после чего началось заполнение системы водой, передает "Кубань 24".

"Полностью водоснабжение отключенных из-за аварии микрорайонов Сочи будет восстановлено в течение нескольких часов", - цитирует представителя водоканала "Интерфакс".

Причиной повреждения трубы стал оползень, сошедший сегодня утром, со ссылкой на МУП "Водоканал" сообщает издание.

Всего в результате аварии без воды оставались около 10 тысяч человек, информирует "Блокнот-Краснодар".