Устранение аварии на водопроводе. Фото Николая Плахова, Юга.ру

23 января 2018, 19:05

Подача воды в дома сочинцев возобновлена после аварии

Специалисты починили водопровод в Сочи, поврежденный сегодня оползнем. Возобновлено снабжение водой 10 тысяч человек.

Как писал "Кавказский узел", авария на водопроводе в Сочи оставила сегодня без воды жителей Адлера, поселков Кудепста и Хоста, микрорайона Мацеста, села Раздольного.

По данным сочинского МУП "Водоканал", авария ликвидирована к 16:50 мск, после чего началось заполнение системы водой, передает "Кубань 24".

"Полностью водоснабжение отключенных из-за аварии микрорайонов Сочи будет восстановлено в течение нескольких часов", - цитирует представителя водоканала "Интерфакс".

Причиной повреждения трубы стал оползень, сошедший сегодня утром, со ссылкой на МУП "Водоканал" сообщает издание.

Всего в результате аварии без воды оставались около 10 тысяч человек, информирует "Блокнот-Краснодар".

Примечание:

"Сочинцы пригрозили перекрыть несанкционированную свалку", "Рыбаки добились демонтажа ограждений в морском порту Сочи", "Активисты просят главу Сочи восстановить зеленый уголок".

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