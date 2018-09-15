Обвиняемый в избиении депутата уроженец Чечни пытался сменить документы

15 сентября 2018, 17:13

Претензий к Ибрагиму Дудаеву, задержанному по подозрению в избиении депутата Госдумы Сергея Жигарева, со стороны правоохранителей ранее не было, сообщили в чеченском МВД. В Чечне Дудаев был задержан при попытке сменить документы, утверждают источники.

Как писал "Кавказский узел", нападение на депутата Сергея Жигарева, в результате которого он получил травмы, произошло 8 июля на юго-западе Москвы. По подозрению в избиении депутата в Чечне был задержан Ибрагим Дудаев, суд арестовал его до 9 октября.

Дудаеву предъявлено обвинение в совершении преступлений по ст. 116 ("Побои") и ч. 4 ст. 158 УК РФ "Кража, совершенная в особо крупном размере", максимальное наказание по которой предусматривает лишение свободы на срок до 10 лет со штрафом в размере до 1 миллиона рублей.

Ибрагим Дудаев жил и работал в Москве, сообщил сегодня корреспонденту "Кавказского узла" источник в МВД Чечни.

"Ибрагим Дудаев в поле зрения правоохранительных органов до случая с избиением депутата Госдумы не попадал, по базам данных не проходил. Прежде он жил и работал в Москве, занимался, кажется, перепродажей авто", - рассказал источник.

По его словам, Дудаев был задержан 8 сентября на территории Чечни, после чего был этапирован в Москву. Каких-либо подробностей задержания источник не сообщил, отметив лишь, что Дудаев пытался получить паспорт на другое имя. Также, по словам полицейского, Ибрагим Дудаев имел прописку в Калмыкии.

Нападение на депутата произошло в Москве на улице Полины Осипенко. Неизвестный подошел к машине Жигарева, открыл дверь, нанес ему несколько ударов по лицу, вытащил из салона автомобиля и продолжил избивать. Жигарев во время нападения сидел в машине с 24-летней девушкой из модельного агентства. Неизвестный после нападения скрылся, а депутат позвонил в полицию, пишет со ссылкой на свой источник агентство "Москва".

Накануне избиения депутат также стал жертвой грабителей. В частности, сообщалось, что из апартаментов в отеле "Марриотт", которые он арендовал, исчезли 22 млн рублей. На камеры видеонаблюдения возле номера попала девушка, похожая на ту, что была с ним в машине во время нападения. На этих кадрах мужчина и женщина, предположительно, выносят пропавшие деньги. Человек на видео напоминает напавшего на Жигарева, отмечает агентство.

После того как видеозаписи были опубликованы, Дудаев бежал в Чечню, но был задержан при попытке сменить документы, передает "Телеканал 360°", который также приводит другие подробности по делу о нападении на Жигарева и его ограблении.

Согласно показаниям Ибрагима Дудаева, которого называют бойфрендом модели, девушка попросила его вскрыть сейф мужа, утверждает телеканал. Дудаев заявил, что девушка рассказала ему, что муж якобы уехал за границу, на связь не выходит, а ей жизненно необходимо получить доступ к находящимся в нем деньгам и документам. В настоящее время модель находится под домашним арестом, но отрицает свою причастность к ограблению.

О состоянии Сергея Жигарева после нападения не сообщается, при этом на официальном сайте депутата размещены новости о его участии в Восточном экономическом форуме, который начался 11 сентября.

"Кавказский узел" не располагает комментариями от самого Ибрагима Дудаева или его представителей относительно озвученной в СМИ информации.