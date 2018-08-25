Избиение чеченки в Калмыкии следствие квалифицировало как хулиганство на национальной почве

25 августа 2018, 02:12

Житель Калмыкии, обвиняемый в избиении чеченки Табарик Дудаевой, задержан по подозрению в хулиганстве по мотивам национальной вражды, сообщил «Кавказскому узлу» сотрудник правоохранительных органов. Произошедшее в Большом Царыне – единичный случай, заявили представители чеченского землячества в Калмыкии.

«Кавказский узел» писал, что 46-летняя уроженка Чечни Табарик Дудаева, проживающая в Калмыкии, заявила об избиении в поселке Большой Царын 15 августа. Пользователи социальных сетей из Чечни потребовали расследования инцидента. Многие пользователи из Калмыкии извинились за действия своих земляков. По словам родственницы Табарик Дудаевой, она находится в волгоградской больнице в тяжелом состоянии.

Житель Большого Царына Октябрьского района Калмыкии, избивший Табарик Дудаеву, «сначала был задержан по подозрению в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 115 (умышленное причинение легкого вреда здоровью, совершенное национальной или религиозной ненависти или вражды - прим. "Кавказского узла"), но сегодня (24 августа) статью переквалифицировали. Теперь ему вменяется совершение преступления, предусмотренного ст. ч. 1б ст. 213 (хулиганство, совершенное по мотивам расовой или национальной ненависти или вражды – прим. "Кавказского узла")», - рассказал корреспонденту «Кавказского узла» сотрудник правоохранительных органах.

«Сейчас задержанный находится в ИВС в Малых Дербетах», - отметил он

В межмуниципальном отделе МВД «Малодербетовский», куда входит отделение полиции Октябрьского района, подтвердили корреспонденту «Кавказского узла», что дело по факту избиения Дудаевой «уже возбуждено», однако от дальнейших комментариев там воздержались. Комментариями пресс-службы МВД Калмыкии «Кавказский узел» пока не располагает.

Обвинение в хулиганстве, совершенной по мотивам национальной вражды, предъявлено двум калмыкам, которые подозреваются в избиении Табарик Дудаевой, пишет 24 августа "Чечня сегодня" со ссылкой на представителя главы Чечни в республике Калмыкия Романа Исаева.

По его словам, врачи пришли к выводу, что потерпевшая получила "легкий вред здоровью", однако по завершению исследования будут сделаны дополнительные выводы, так как могут быть скрытые травмы головы.

Ранее, 21 августа один из обвиняемых в избиении Табарик Дудаевой заявил, что сильно сожалеет о содеянном, пишут "Кавказ.Реалии". Свое поведение он объяснил тем, что "перебрал, с кем не бывает". При этом он извинился перед Дудаевой и заявил, что "национальной подоплеки" не было, а конфликт произошел на бытовой почве.

Руководство района извинилось перед местными чеченцами

23 августа глава Октябрьского района «официально извинился перед чеченцами, проживающими в Большом Царыне», рассказал корреспонденту "Кавказского узла" представитель чеченского общественно-культурного объединения «Согласие» («Барт») в Октябрьском районе Хамид Гацаев.

«Вчера у нас было собрание. С чеченцами, проживающими в Большом Царыне, встретились глава Октябрьского района, его заместитель, начальник Малодербетовского отдела полиции. Руководство района принесло извинения за случившиеся. Все собравшиеся выступили за то, чтобы как можно скорее успокоить общественность и решить вопрос в правовом поле», - сказал Гацаев.

По его словам, «ажиотаж в соцсетях» связан в том числе с тем, что мужчину, избившего Дудаеву, не сразу отправили в изолятор.

«Его задержали после того, как он избил Дудаеву, но в тот же вечер отпустили. Мол, с ним провели беседу, а оснований для содержания в ИВС не имеется. На следующий день он вышел на работу, еще и журналистам дал комментарий. Естественно, в соцсетях люди стали возмущаться – избил женщину и до сих пор на свободе. Тогда его опять задержали и уже отправили в изолятор в Малых Дербетах. Сегодня (24 августа) – третий день, как он сидит в ИВС. Как нам пояснил представитель полиции, со статьей следствие определится после того, как будут получены результаты медэкспертизы», - рассказал Гацаев.

По его словам, в Большом Царыне живет «порядка 20 чеченских семей», в районе – «еще семей десять». При этом в поселке проживают представители 48 национальностей, и конфликтов на почве межнациональной неприязни между ними никогда не было, добавил Гацаев.

«В конце 1970-х годов в Октябрьском районе Калмыкии начали выращивать рис. Это была всесоюзная кампания, сюда приезжали работать люди со всех уголков страны. Я сам здесь живу с 1979 года. В Большом Царыне, конечно, бывают стычки на бытовой почве – молодежь есть молодежь. Но чтобы конфликт произошел из-за межнациональной неприязни – о таком я никогда не слышал. Это первый случай», - заверил Гацаев.

По его словам, муж пострадавшей работает на животноводческой стоянке в Большом Царыне, сама Табарик Дудаева занимается частным извозом.

После избиения ее госпитализировали в волгоградскую больницу, сказал Хамид Гацаев.

«Она в тяжелом состоянии – сломана переносица, выбиты зубы, один глаз затек. Я поговорил с ее мужем, сказал ему, чтобы нашел адвоката и не слушал советчиков в Интернете. Ситуация сейчас находится под контролем. Виновника инцидента задержали. Все должно решаться в правовом поле», - подытожил Гацаев.

Инцидент в Большом Царыне не отражает ситуацию с межнациональными отношениями в республике

23 августа произошла встреча с чеченцами, приехавшими в Элисту из Чечни после избиения Дудаевой, рассказал корреспонденту "Кавказского узла" руководитель чеченского общественно-культурного объединения «Согласие» («Барт») в Калмыкии Умар Эльжуркаев.

«Ажиотаж, конечно, среди чеченской молодежи был. Вчера (23 августа) около тысячи человек собрались в Шелковском районе, готовы были поехать в Калмыкию. Чеченским властям пришлось перекрыть дорогу. Имам и глава района выступили перед собравшимися, попросили всех успокоиться. Но кое-кто все-таки приехал сюда. С некоторыми я вчера встречался, объяснил им, что все под контролем, уголовное дело возбуждено», - рассказал Эльжуркаев.

Он, так же, как и Гацаев, считает, что инцидент в Большом Царыне не отражает ситуацию с межнациональными отношениями в республике.

«Иногда из-за отдельных подонков происходят конфликты. Но это не значит, что между чеченцами и калмыками существует какое-то напряжение. После резонанса в соцсетях мне звонили знакомые-калмыки, говорили, что им стыдно за случившееся», - отметил Эльжуркаев.

По его словам, последний крупный конфликт между чеченцами и калмыками произошел в селе Садовое Сарпинского района Калмыкии в 2016 году.

«В кафе была драка, которая переросла в массовую – в общей сложности человек 10-15 в ней участвовало. ОМОН и СОБР в тот раз перекрывали дорогу, чтобы жители Калмыкии из других районов или чеченцы из соседних регионов не раздули конфликт дальше», - пояснил Эльжуркаев.

Глава «Согласия» посетовал, что негативная информация вызывает больший интерес, из-за чего искажается реальная картина межнациональных отношений в республике.

«Я вожу детей из Элисты в Чечню, они там встречаются со сверстниками. Приезжают домой, полные впечатлений. Но никому это неинтересно, никто об этом не пишет. Мне в Чечне рассказали, как калмык-омоновец спас чеченца-подростка в Москве во время беспорядков на Манежной. За этим мальчишкой гнались скинхеды, а парень-калмык упал на него, укрыл своим телом. Оба попали в реанимацию, но выжили. Я – житель Калмыкии – об этом не слышал, потому что никто не писал, не рассказывал. Зато в эти дни телефон у меня не умолкает», - заявил Эльжуркаев.