Родственница избитой в Калмыкии чеченки рассказала о ее состоянии

23 августа 2018, 08:35

Уроженка Чечни Табарик Дудаева, избитая в Калмыкии, находится в волгоградской больнице в тяжелом состоянии, сообщила ее родственница.

Как писал "Кавказский узел", 46-летняя уроженка Чечни Табарик Дудаева, проживающая в Калмыкии, заявила об избиении в поселке Большой Царын. По ее словам, 15 августа она приехала на автомобиле в магазин в поселке, где к ней пристали двое мужчин, которые потребовали выключить чеченскую музыку. Женщина отказалась, после чего была избита одним из них, заявила она. Пользователи соцсетей из Чечни потребовали расследования инцидента. При этом представители Калмыкии извинились за действия своих земляков.

Табарик Дудаева госпитализирована в одну из больниц Волгограда. "Отеки на лице немного спали, но состояние все еще достаточно тяжелое. У нее сильные головные боли, она не может нормально есть, из-за выбитых зубов, проблемы еще со сломанным носом", - сообщила одна из родственниц Дудаевой корреспонденту "Кавказского узла".

Местное телевидение и чеченские интернет-СМИ пока не освещают эту тему, передает корреспондент "Кавказского узла".



