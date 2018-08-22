Избиение чеченки в Калмыкии вызвало резонанс в соцсетях

22 августа 2018, 07:17

46-летняя уроженка Чечни Табарик Дудаева, проживающая в Калмыкии, заявила об избиении. Пользователи социальных сетей из Чечни потребовали расследования инцидента. Многие пользователи из Калмыкии извинились за действия своих земляков.

Дудаева сообщила в полицию о том, что 15 августа она приехала на автомобиле в магазин в поселке Большой Царын, где к ней пристали двое мужчин, которые потребовали выключить чеченскую музыку. Женщина отказалась, после чего была избита одним из них.

Согласно заявлению чеченки, нападавший схватил ее за волосы, ударил коленом по лицу, сломал нос, выбил зубы и добивал кулаками и ногами, также мужчины пытались поджечь автомобиль, но были остановлены продавцом магазина, пишет 21 августа "Кавказ. Реалии".

Правоохранительные органы установили личность нападавшего. Он заявил, что в состоянии опьянения поднял руку на женщину, и заявил о своем сожалении по этому поводу. По его словам, конфликт не имеет национальной подоплеки и произошел на бытовой почве в связи с тем, что из автомобиля женщины громко играла музыка.

Заявление от Дудаевой поступило в отделение полиции Октябрьского района Калмыкии, будут предприняты все действия для наказания виновника, приводит слова сотрудника полиции, как и заявление Дудаевой и слова ее предполагаемого обидчика, издание.

Пользователи соцсетей в Калмыкии назвали подлым поведение мужчин, напавших на чеченку

"Мне искренне жаль, что эти мужчины себя так повели, и стыдно за то, что такие люди позорят нашу республику", - пишет пользователь под ником "alyaeva_leroka" в Instagram.

"Два [обидчика]... должны извиняться, а не вся Калмыкия, что же вы не понимаете этого? И не надо делать поспешных выводов насчёт этого случая, обзывать калмыцкую нацию и т.д.", - отметил "flow08rus".

"Нужно все сделать по закону.... только в рамках закона", - написал Елшад Бабаев в Facebook.

"Золотые слова. А то, смотрю, некоторые "на калмыках" собрались отыгрываться", - поддержал его "Andro Ivanov".

Уроженцы Чечни в соцсетях также резко осудили нападение на женщину в Калмыкии.

"Никто не имеет право трогать женщину, тем более бить ее до такой степени! На то есть мужья и братья, чтобы ее наказать, если надо! Но не каким-то алкашам", - написал "gadzhiev4069" в Instagram.

"Мужчина перестает таковым быт, если только замахнулся на женщину, не говоря о большем!" - эмоционально отреагировала Ольга Ахмадеева в Facebook.

"Себя героями почувствовали? Двое на одну женщину", - констатировала Муслимат Магомедова.

"Что с этой женщиной случилось, конечно, страшное дело, это может случиться с каждым и нас, всё-таки мы должны поддерживать друг друга, вместе мы сила. Я тоже 30 лет живу в Калмыкии, никогда не было такого, как в этом году, кому не лень кричат на нас, чеченцев, мы вас депортируем. Правда пока до рукоприкладства не дошло", - написала "madi.1976_" в Instagram.

Однако не все верят в справедливое расследование нападения на чеченку за пределами Чечни. "Ты хоть жил за пределами ЧР, ты хоть знаешь, как там правохранительные органы относятся к "Нохчи" [чеченцам]? Если кто-то к тебе придерется, тебя же и посадят", - считает "graf_idigov".

"Ну откуда же берутся такие нелюди! Найти и привлечь к уголовной ответственности по закону!" - потребовала пользователь "Zara Mankieva" в Facebook.

Пользователи соцсетей напомнили об инциденте с дагестанскими спортсменами

"Я являюсь калмычкой и горжусь этим. То, что сделали наши земляки, это естественно подло и низко с их стороны, и я уверена, что их накажут. Но стоит ли осуждать весь народ? По ним нельзя судить, сами подумайте. А помните, когда парень кавказской национальности осквернил нашего Будду? Нельзя так, люди, никто никогда не будет судить всех по одному человеку, нет плохой нации, есть люди плохие, не поддавайтесь на провокации", - написала "jamaika_mk" в Instagram.

"Кавказский узел" информировал о конфликте в Калмыкии между местными жителями и гостями из республик Северного Кавказа. Так, 1 апреля 2016 года в Калмыкии произошел инцидент с дагестанскими спортсменами, которые приехали в Элисту на турнир по вольной борьбе, зашли в буддистский храм и начали Periscope-трансляцию, в которой грубо высказывались о памятниках архитектуры, имеющих большое значение для буддистов. Жители Элисты, увидевшие этот ролик, приехали в гостиницу, где остановился спортсмен, вытащили его на улицу, поставили на колени и заставили публично извиниться.

Согласно официальному сообщению следственного управления Следственного комитета России по Калмыкии, спортсмен Саид Османов "умышленно высказал суждение о статуе "Будды Шакъямуни", содержащее нецензурную брань и оскорбления", а также "нецензурно и оскорбительно высказался в отношении неопределенного круга лиц калмыцкой национальности".

После инцидента в Элисту приезжал на тот момент председатель правительства Дагестана Абдусамад Гамидов, который принес извинения народу Калмыкии за "безнравственный поступок нашего земляка".

В ночь на 2 апреля Османов был задержан, 28 июля 2016 года суд признал его виновным в осквернении статуи Будды и разжигании межнациональной розни и приговорил его к двум годам лишения свободы условно с испытательным сроком в один год. Сам спортсмен в последнем слове заявил, что отрицает, что "каким-либо образом осквернил статую". После оглашения приговора Османов был освобожден в зале суда и 29 июля вернулся в Дагестан. Его адвокат заявил, что удовлетворен освобождением подзащитного, но недоволен приговором.