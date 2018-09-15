Виктор Хрестин, фото twitter.com/khrestinva

15 сентября 2018, 07:32

Виктор Хрестин отказался от мандата депутата думы Геленджика

Виктор Хрестин, который ушел в отставку с поста главы Геленджика после избрания депутатом городской думы, отказался от депутатского мандата.

Как информировал "Кавказский узел", Хрестин был избран мэром Геленджика 2 марта 2008 года, а 10 сентября 2018 года объявил о своей отставке. Исполняющим обязанности главы города назначен вице-мэр курорта Алексей Богодистов. На выборах 9 сентября Хрестин был избран депутатом гордумы Геленджика по многомандатному избирательному округу №17.

Самовыдвиженец Виктор Хрестин отказался от мандата депутата думы Геленджика, говорится в материалах на сайте избирательной комиссии Краснодарского края.

Бывший мэр принял это решение "по состоянию здоровья", уточняет "Кубань 24".

Также заявление об отказе от депутатского мандата написал Алексей Богодистов, который также был избран в городскую думу на выборах 9 сентября, пишут со ссылкой на ТИК Геленджика "Кубанские новости".

Обманутые дольщики в Геленджике неоднократно выходили на акции, требуя отставки мэра Хрестина. 25 августа работу главы курорта также раскритиковала активистка Татьяна Шамава, которая провела пикет с целью предупредить людей об опасности купания в бухте и рисках приобретения недвижимости в городе.

Новости о выборах в регионах юга России, которые прошли в единый день голосования 9 сентября, собраны "Кавказским узлом" на специальной тематической странице "Выборы 09.09.18".

Примечание:

"Участники митинга в Краснодаре выступили против пенсионной реформы", "Митинг против пенсионной реформы собрал в Астрахани 2000 человек", "Ростовские активистки разделись в знак протеста против пенсионной реформы".

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