Мэр Геленджика ушел в отставку

Глава администрации Геленджика Виктор Хрестин, отставки которого требовали местные активисты, сложил полномочия после избрания депутатом городской думы.

Как писал "Кавказский узел", Виктор Хрестин был избран мэром Геленджика 2 марта 2008 года. Обманутые дольщики в Геленджике неоднократно выходили на акции с требованием об отставке мэра Виктора Хрестина. 25 августа работу градоначальника также раскритиковала активистка Татьяна Шамава, которая провела пикет с целью предупредить людей об опасности купания в бухте и рисках приобретения недвижимости в курортном городе.

"Мои полномочия в должности главы завершаются. Желаю удачи новому главе", - написал сегодня Виктор Хрестин на своей странице в Twitter.

По данным Геленджикской территориальной избирательной комиссии, 9 сентября Виктор Хрестин был избран депутатом гордумы Геленджика по многомандатному избирательному округу № 17, информирует сегодня РБК.

Новости о выборах в регионах юга России, которые прошли в единый день голосования 9 сентября, "Кавказский узел" публикует в тематической подшивке "Выборы 09.09.18".

Избрание нового мэра состоится после того, как специальная комиссия проведет конкурс и вынесет на рассмотрение городской думы конкретные кандидатуры, сообщили в пресс-службе администрации Геленджика. Исполняющим обязанности мэра назначен действующий вице-мэр курорта Алексей Богодистов, сообщило сегодня "Юга".