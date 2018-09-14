Вопросы по делу Татунашвили стали причиной срыва переговоров в Эргнети

14 сентября 2018, 22:20

Южноосетинская сторона отказалась обсуждать сегодня вопросы по делу Арчила Татунашвили на переговорах в рамках Механизмов по предотвращению и реагированию на инциденты, на чем настаивала грузинская сторона.

Как писал "Кавказский узел", Арчил Татунашвили умер в больнице Цхинвала 23 февраля, на следующий день после того, как был задержан южноосетинскими силовиками по подозрению в подготовке диверсии. 13 сентября стало известно, что сотрудник КГБ Южной Осетии Давид Гурциев и прокурорский работник Алик Табоев, обвиняемые в причастности к смерти Татунашвили, объявлены в розыск по красному циркуляру Интерполом. В случае их поимки Грузия будет добиваться экстрадиции силовиков в страну, заявило МВД республики.

Встречи представителей Грузии и Южной Осетии в формате Механизмов по предотвращению и реагированию на инциденты (МПРИ) проходят в приграничном селе Эргнети ежемесячно. В них участвуют представители Миссии наблюдателей Европейского союза в Грузии (МНЕС).

Представители Южной Осетии сорвали сегодня 89-ю встречу в рамках Механизмов по предотвращению и реагированию на инциденты в Эргнети, заявила Служба государственной безопасности (СГБ) Грузии. По информации СГБ Грузии, южноосетинская сторона потребовала изъять из повестки дня встречи вопросы по делу Арчила Татунашвили и Давида Башарули.

«Снятие данных вопросов с повестки дня и разговор на языке ультиматума в формате МПРИ категорически неприемлемы для центральных властей Грузии, так как подобные требования противоречат фундаментальным принципам Механизмов по предотвращению и реагированию на инциденты», - заявили в СГБ Грузии, сообщение которой приводит «Интерпрессньюс».

МВД Грузии расследует дело о гибели Татунашвили по статьям об умышленном убийстве и незаконном лишении свободы. На теле умершего эксперты в Грузии зафиксировали следы пыток, заявил министр по делам перемещенных лиц Созар Субари. Проводивший вскрытие тела Татунашвили в Цхинвале после его смерти южноосетинский врач-судмедэксперт Инал Техов заявил 2 марта, что у погибшего имелись кровоподтеки и ссадины на спине, руках и ногах, но внутренних повреждений и следов пыток не было, поэтому он сделал вывод о его смерти от острой сердечной недостаточности. Гражданин Грузии Давид Башарули пропал в июне 2014 года в Ленингорском районе Южной Осетии, его тело нашли только через полгода. Грузия требует расследовать гибель Башарули.

Очередная встреча в формате МПРИ завершилась досрочно из-за разногласий между сторонами по делу Татунашвили и Башарули, подтвердили в Цхинвале.

Как пояснил полпред президента Южной Осетии по постконфликтному урегулированию Мурат Джиоев, южноосетинская делегация настаивала на предложении снять вопросы по делу Татунашвили и Башарули с повестки дня, поскольку они не относятся напрямую к МПРИ и ситуации на границе. Полпред добавил, что дата следующей встречи еще не определена, этот вопрос будет обсуждаться по «горячей линии», передает «Спутник – Южная Осетия».

Грузинская сторона проявила деструктивную позицию, объявив в международный розыск силовиков из Южной Осетии, так как им предъявляются «обвинения, не имеющие под собой никаких доказательств», отметил заместитель полпреда президента Южной Осетии по постконфликтному урегулированию Егор Кочиев.

«На предыдущей встрече мы предупреждали грузинских коллег не включать вопросы по делу Татунашвили и Башарули в повестку дня, так как по ним уже были получены исчерпывающие ответы. Тем не менее, и сегодня грузинская сторона нас не услышала, в ответ мы покинули место встречи», - заявил Егор Кочиев

При этом он отметил, что южноосетинская сторона не отказывается от участия в существующих Механизмах, который имеет важное значение для республики, передает агентство «Рес».

Посредники в переговорах выразили сожаление в связи со срывом встречи в Эргнети и призывали стороны к прагматичной дискуссии. «Стороны-посредники продолжат усилия, чтобы возобновить встречу в кратчайшие сроки и согласовать для этого дату, подходящую для всех сторон», - говорится в сообщении пресс-службы наблюдательской миссии Евросоюза, которое цитирует «Грузия Онлайн».