Житель Чечни арестован по подозрению в убийстве ребенка

14 сентября 2018, 17:53

Суд постановил заключить под стражу жителя Беной-Ведено, который напал с ножом на своих односельчан.

Как сообщал "Кавказский узел", 36-летний житель Беной-Ведено подозревается в том, что 8 августа, после ссоры со своим соседом, смертельно ранил его малолетнего сына, а затем нанес ножевые ранения двум своим односельчанам. Он был задержан, мужчине назначена психиатрическая экспертиза.

Подозреваемый находится под арестом, сообщила сегодня прокуратура Чечни.

Ведомство провело проверку семьи убитого семилетнего мальчика. "Семья ребенка на учете в органах и учреждениях системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних не состояла, характеризуется положительно, к какой-либо ответственности родители не привлекались. Оснований для проведения с ними профилактических мероприятий не имелось", - отмечается в сообщении на сайте республиканской прокуратуры.

Комментариями подозреваемого или его представителей относительно заключения под стражу "Кавказский узел" не располагает.

Семье предполагаемого убийцы объявлена кровная месть, рассказали корреспонденту "Кавказского узла" местные жители. Традиция кровной мести, когда родные убитых мстят убийце или его родным, по-прежнему актуальна на Северном Кавказе, говорится в справке "Кровная месть - как теперь убивают на Кавказе", подготовленной "Кавказским узлом".