14 сентября 2018, 17:53

Житель Чечни арестован по подозрению в убийстве ребенка

Суд постановил заключить под стражу жителя Беной-Ведено, который напал с ножом на своих односельчан.

Как сообщал "Кавказский узел", 36-летний житель Беной-Ведено подозревается в том, что 8 августа, после ссоры со своим соседом, смертельно ранил его малолетнего сына, а затем нанес ножевые ранения двум своим односельчанам. Он был задержан, мужчине назначена психиатрическая экспертиза.

Подозреваемый находится под арестом, сообщила сегодня прокуратура Чечни.

Ведомство провело проверку семьи убитого семилетнего мальчика. "Семья ребенка на учете в органах и учреждениях системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних не состояла, характеризуется положительно, к какой-либо ответственности родители не привлекались. Оснований для проведения с ними профилактических мероприятий не имелось", - отмечается в сообщении на сайте республиканской прокуратуры.

Комментариями подозреваемого или его представителей относительно заключения под стражу "Кавказский узел" не располагает.

Семье предполагаемого убийцы объявлена кровная месть, рассказали корреспонденту "Кавказского узла" местные жители. Традиция кровной мести, когда родные убитых мстят убийце или его родным, по-прежнему актуальна на Северном Кавказе, говорится в справке "Кровная месть - как теперь убивают на Кавказе", подготовленной "Кавказским узлом".

Примечание:

 "В Волгограде найден мертвым 10-летний мальчик", "Соседи жертвы ритуального убийства в Тбилиси рассказали о ее конфликтах с дочерью", "Школьник ранен ножом в Гурийском регионе Грузии".

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
Lt feedback banner
WhatsApp
Telegram
8 903-767-6060
8 903-767-6060
Форма мобильной связи
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и WhatsApp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложениях WhatsApp и Telegram.
Лента новостей

14 сентября 2018, 19:36

14 сентября 2018, 19:30

14 сентября 2018, 19:14

  • Жители грузинского села перекрыли трассу Тбилиси – Батуми

    Сегодня трасса Тбилиси – Батуми на 20 минут была перекрыта жителями села Хелтубани, недовольными ходом расследования смерти 18-летнего односельчанина. После того, как полиция освободила проезжую часть, протестующие отправились на митинг в Гори.

14 сентября 2018, 18:26

  • Власти Чечни оправдали трехсменку в школах высокой рождаемостью

    С начала учебного года в Чечне в три смены работают 45 школ, сообщил сегодня корреспонденту "Кавказского узла" представитель Минобразования республики. При этом глава республики Рамзан Кадыров привел данные о 70 школах с трехсменкой, объяснив проблему высокой рождаемостью. При этом на начало прошлого учебного года таких школ, по данным Минобразования Чечни, было 38.

14 сентября 2018, 18:12

Темы дня

События дня

Документы

Все документы

Блогеры

Все посты

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Персоналии

Все персоналии

Архив новостей
Все SMS-новости
Форма мобильной связи
SMS: +7(903)767-6060
Аналитика

Все статьи

Инфографика

Все справки

Новости

Все новости