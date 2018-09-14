Дагестанский чиновник заподозрен в мошенничестве на полмиллиона

14 сентября 2018, 12:47

Сотрудник отдела Федерального казначейства в Хунзахском районе Дагестана подозревается в том, что вывел со счета службы судебных приставов около 560 тысяч рублей, сообщило сегодня следствие.

По данным правоохранителей, 30 декабря 2016 года ведущий специалист-эксперт воспользовался служебным положением для того, чтобы по подложным заявкам перевести деньги на карту местного жителя. Сотрудник казначейства обналичил их и присвоил себе, утверждает следствие.

Против сотрудника дагестанского управления казначейства возбуждено дело по статьям о мошенничестве с использованием служебного положения и служебном подлоге, сообщило сегодня на своем сайте Следственное управление СКР по Дагестану.

На сайте управления федерального казначейства по Дагестану к 12:47 мск 14 сентября не появилось информации об этом деле. Комментариями подозреваемого или его представителей "Кавказский узел" также не располагает.

Ранее "Кавказский узел" писал, что 12 сентября заместитель начальника отдела межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы России в Хасавюрте был задержан при получении 80 тысяч рублей от местного жителя.

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