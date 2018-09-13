13 сентября 2018, 20:07
Жительница Москвы пропала в горах Северной Осетии
Сотрудники полиции разыскивают пропавшую в горах Северной Осетии жительницу Москвы.
Женщина пропала 10 сентября во время пешего перехода через перевал в районе села Даргавс в Пригородном районе.
"Разыскивается без вести пропавшая..., 1978 года рождения, проживающая в городе Москва", - говорится в сообщении, опубликованном сегодня на сайте Главного управления МВД по Северной Осетии.
По состоянию на 19.45 на сайте Главного управления МЧС по Северной Осетии нет информации об исчезновении в горах республики туристки из Москвы.
Как сообщал "Кавказский узел", 26 августа в ходе операции по поиску пропавших в горах Северной Осетии троих альпинистов погиб сотрудник Главного управления МЧС по Ставропольскому краю.
"Эвакуация погибших туристов в Северной Осетии приостановлена из-за камнепада", "Найдены тела пропавших в Северной Осетии альпинистов", "Тело погибшего на Казбеке альпиниста передано полиции".
13 сентября 2018, 20:07
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Жительница Москвы пропала в горах Северной Осетии
Сотрудники полиции разыскивают пропавшую в горах Северной Осетии жительницу Москвы.
13 сентября 2018, 19:50
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Чиновницы в Кабардино-Балкарии получили сроки по делу о взятках на ЕГЭ
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13 сентября 2018, 19:43
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13 сентября 2018, 19:20
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Сторонники активиста партии Народного фронта Азербайджана Орхана Бахышлы, обвиненного в незаконном обороте наркотиков, сегодня не были допущены на судебное заседание в Баку, на котором выступил прокурор. Защита заявляет о невиновности активиста и намерена просить об оправдательном приговоре.
13 сентября 2018, 19:02
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07 сентября 2018, 16:0732
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13 сентября 2018, 20:07
Жительница Москвы пропала в горах Северной Осетии
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13 сентября 2018, 19:502
Чиновницы в Кабардино-Балкарии получили сроки по делу о взятках на ЕГЭ
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13 сентября 2018, 19:431
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