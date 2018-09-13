Жительница Москвы пропала в горах Северной Осетии

13 сентября 2018, 20:07

Сотрудники полиции разыскивают пропавшую в горах Северной Осетии жительницу Москвы.

Женщина пропала 10 сентября во время пешего перехода через перевал в районе села Даргавс в Пригородном районе.

"Разыскивается без вести пропавшая..., 1978 года рождения, проживающая в городе Москва", - говорится в сообщении, опубликованном сегодня на сайте Главного управления МВД по Северной Осетии.

По состоянию на 19.45 на сайте Главного управления МЧС по Северной Осетии нет информации об исчезновении в горах республики туристки из Москвы.

Как сообщал "Кавказский узел", 26 августа в ходе операции по поиску пропавших в горах Северной Осетии троих альпинистов погиб сотрудник Главного управления МЧС по Ставропольскому краю.