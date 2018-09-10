Жители Чечни рассказали об админресурсе на местных выборах

10 сентября 2018, 19:36

Кандидаты партии власти получили от 89 до 93% голосов на выборах депутатов восьми местных советов в Чечне, сообщил республиканский избирком. Видимость избирательной активности на некоторых участках была создана административным путем, рассказали "Кавказскому узлу" местные жители.

Выборы в органы местного самоуправления состоялись 9 сентября в пяти районах Чечни, жители республики выбирали депутатов местных советов. Новости о выборах в регионах юга России, которые прошли в единый день голосования, "Кавказский узел" публикует в тематической подшивке "Выборы 09.09.18".

Выборы депутатов местных советов в населенных пунктах Автуры, Агишты и Новые Атаги Шалинского района, а также селениях Гойты и Гехи Урус-Мартановского районов, проходили по пропорциональной системе, а в селениях Джалка Гудермесского, Калиновская Наурского и Нохч-Келой Шатойского – мажоритарной системе. На 104 депутатских мандата претендовали 210 кандидатов.

Согласно данным избиркома, в выборах приняли участие от 69,15% до 75,42% избирателей, зарегистрированных в этих муниципалитетах. «Выборы местных органов власти, что прошли 9 сентября в 8 сельских поселениях Шалинского, Наурского, Шатойского, Гудермесского и Урус-Мартановского районов, признаны состоявшимися. Они прошли при достаточно высокой активности избирателей», - сообщили сегодня в ЦИК Чечни корреспонденту "Кавказского узла".

Наибольшее число кандидатов – 121 человека - выдвинуло региональное отделение партии «Единая Россия». Кроме того, в выборах участвовали 38 кандидатов от «Справедливой России», 41 кандидат от КПРФ, а также десять самовыдвиженцев. Единственному кандидату, выдвинутому «Объединенным трудовым фронтом», было отказано в регистрации. Во всех восьми селениях с большим преимуществом победили кандидаты от регионального отделения "Единой России" - согласно данным избиркома, они получили от 89 до 93,17% голосов.

«Наибольшую поддержку получила «Единая Россия», ее поддержали более 15 500 участников голосования из 33 396 граждан, внесенных в избирательные списки. За КПРФ проголосовали 723 избирателя, а за «Справедливую Россию» - 711 человек», - отметили в республиканском ЦИК.

Голосование проводилось на 18 избирательных участках. Шесть участков были открыты в трех селах Шалинского района, семь - в двух селах Урус-Мартановского района, по два избирательных участка работали в селе Джалка Гудермесского района и селении Калиновская Наурского района, еще один - в населенном пункте Нохч-Келой Шатойского района. Каких-либо нарушений в ходе голосования ЦИК не зафиксировал. «Обращений или заявлений граждан о каких-либо нарушениях в ходе выборов не поступало. Выборы признаны состоявшимися во всех восьми сельских поселениях», - заявил представитель избиркома корреспонденту "Кавказского узла".

На сайте "Карта нарушений на выборах", который ведет движение в защиту прав избирателей "Голос", по состоянию на 19.36 мск 10 сентября нет сообщений о нарушениях на местных выборах в Чечне.

Все 18 избирательных участков, где 9 сентября прошли выборы, в канун дня голосования были взяты под круглосуточную охрану, в день голосования на участках также дежурили сотрудники полиции. «Голосование прошло в спокойной обстановке, каких-либо нештатных ситуаций не было», - заявил представитель МВД Чечни корреспонденту "Кавказского узла".

Жители Чечни поставили под сомнение оценку явки Кадыровым



Житель селения Агишты Асланбек не заметил на избирательном участке большой активности. Согласно данным республиканского избиркома, в этом селении зарегистрировано 911 избирателей.

«Я бы не сказал, что люди очень активно голосовали, на нашем участке такого не наблюдалось. Там находились сотрудники полиции, МЧС, избирательная комиссия, были еще учителя и работники местной администрации. За те 15-20 минут, что я был на участке, туда пришли человек пять», - рассказал сегодня Асланбек корреспонденту "Кавказского узла".

В выборах депутатов совета Агиштинского сельского поселения приняли участие 630 избирателей или 69,15%, указано в сегодняшнем сообщении на сайте избиркома Чечни. Выборы в Чечне прошли "в праздничной атмосфере" и при высокой активности избирателей, заявил поздно вечером 9 сентября глава республики. "С самого утра наблюдалась высокая явка избирателей. К 18.00 в голосовании приняли участие около семидесяти процентов избирателей. И это при оставшихся двух часах до закрытия участков", - написал Рамзан Кадыров на своей странице в соцсети "ВКонтакте".

Все педагоги одной из школ в Урус-Мартановском районе Чечни провели в воскресенье целый день на рабочих местах, рассказала преподаватель этой школы на условиях анонимности. «В нашей школе был один из избирательных участков, и мы с утра и до вечера там находились. Так всегда делается, когда проходят выборы, чтобы создать видимость постоянного нахождения на участке большого числа избирателей», - сказала педагог корреспонденту "Кавказского узла".