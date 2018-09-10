Обращение Тимати к Нурмагомедову вызвало споры в соцсетях

10 сентября 2018, 14:32

Исполнитель и продюсер Тимати призвал быть толерантным дагестанского бойца Хабиба Нурмагомедова, поддержавшего отмену концерта Егора Крида в Махачкале. Некоторые пользователи соцсетей разделили точку зрения Тимати, другие же указали на несоответствие столичной поп-культуры нормам ислама.

Как писал "Кавказский узел", после того, как на 9 сентября был анонсирован концерт Егора Крида в Махачкале, поп-исполнитель получил в Instagram большое количество оскорблений, комментариев с угрозами и советами не приезжать в столицу Дагестана. В ночь на 9 сентября лейбл Black Star, организатор концертов Егора Крида и рэпера Doni в Дагестане, объявил об отмене их выступлений, объяснив это неспокойной обстановкой в регионе и желанием не рисковать безопасностью зрителей.

Уроженец Дагестана, боец смешанного стиля Хабиб Нурмагомедов разместил объявление лейбла об отмене концертов в "историях" своего Instagram-аккаунта с подписью "Невелика потеря", сообщают сегодня "Махачкалинские известия".

Владелец лейбла Black Star Тимати (Тимур Юнусов) сегодня ночью опубликовал в Instagram видеообращение к Хабибу Нурмагомедову. "После того, как я заглянул в твои последние stories, где ты говоришь "невелика потеря" относительно того, что Егор Крид и MC Doni не приехали в Дагестан, я хочу сказать тебе обратное: мы с большим уважением относимся к Дагестану и Кавказу в целом. Я не раз давал концерты в Махачкале и люблю там бывать. Есть огромное количество людей, которые переживают о неприезде Егора Крида и MC Doni, потому что они любят их творчество, потому что они слушают и любят их песни", - обратился к спортсмену организатор концертов.

Он подчеркнул, что в песнях артистов "нет призыва к экстремизму, нет призыва к насилию". "Да, там присутствует любовная лирика. Я понимаю, что тебе многие песни не близки, не нравятся. Но надо уважать чужое мнение... Мы же не призываем своих фанатов, например, не ходить на твои бои или игнорировать какие-то федерации... У каждого бойца, артиста есть свой зритель, есть свой слушатель, который покупает билеты, который ждет своего фаворита", - сказал Тимати.

Хабиб Нурмагомедов, по состоянию на 14.30 мск, не прокомментировал на своей странице в Instagram обращение Тимати.

Отметим, что в середине августа Хабиб Нурмагомедов раскритиковал молодежь за пение и танцы на концерте рэп-коллектива HammAli & Navai в столице Дагестана. Высказывания спортсмена вызвали полемику в соцсетях, в результате которой Нурмагомедову пришлось написать пост с оправданиями.

Видеообращение Тимати набрало за полсуток почти 17 тысяч комментариев



По состоянию на 14.30 мск, под видеообращением Тимати опубликовано 16,8 тысячи комментариев. Мнения их авторов разделились: некоторые пользователи соцсети поддержали автора обращения, другие же раскритиковали творчество артистов.

"Правильные слова) каждый должен заниматься своим делом", - написал пользователь brawberry_.

"Не нужно сравнить наши песни с вашими. Да, у нас поют про любовь. Вы правы. А вы про любовь разве поете? Это про разврат вы поете, а не про любовь", - написал в комментарии к обращению Тимати пользователь aliel1488.

"Тимати уважаю, но ваше творчество противоречит нормам ислама", - отметил ssvjl.

"Культура которую несёт Тимати намного отличается культурой и примером Хабиба, я согласен с Хабибом, он защищает интерес и многовековое наследие республики, в первую очередь дагестанцы просто обязаны полагаться только на суну и Коран", - поделился мнением пользователь muslimulyanov.

"Уважаемые жители Дагестана, вы не можете запретить концерты, вы можете переключить канал у себя дома, и все. Ваши права заканчиваются там, где начинаются права другого человека", - сообщил участникам дискуссии пользователь zar.alichueva.

Востоковеды указали на неспособность власти отстоять интересы зрителей

Напомним, что опрошенные "Кавказским узлом" востоковеды сочли инициаторами протеста против выступления Крида представителей религиозной молодежи. "По мере того, как на Кавказ проникает массовая поп-культура - кино, музыка и новые стандарты поведения, - эти новшества все больше вступают в конфликт с религиозностью молодежи. Подобные скандалы мы будем видеть все чаще и чаще", - сказал старший научный сотрудник института востоковедения РАН, политолог Руслан Курбанов.

Известны также случаи, когда дагестанская общественность заставляла неугодного певца отказаться от выступления в республике - так, в 2004 году концерт Бориса Моисеева в Махачкале был отменен после протеста представителей духовенства и угроз, поступивших организаторам гастролей, напомнил старший научный сотрудник Центра проблем Кавказа и региональной безопасности МГИМО Ахмет Ярлыкапов.

Такие инциденты говорят о неспособности властей защищать светские установки государства, предположил Ахмет Ярлыкапов.

По его словам, некоторых исполнителей принимают "в штыки" не только в Дагестане, но и в других регионах Северного Кавказа. В частности, в апреле этого года жители Северной Осетии выразили недовольство из-за запланированного концерта Ольги Бузовой, и поп-певица отменила выступление во Владикавказе, отметил востоковед.