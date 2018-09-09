Защита Омарова рассказала суду о назначении 60 миллионов

09 сентября 2018, 17:26

Деньги, которые следствие сочло "откатом" Магомедрасулу Омарову, были потрачены строительной фирмой на асфальтоукладчики, заявила защита Омарова в суде. Адвокаты намерены обжаловать решение об аресте Омарова.

"Кавказский узел" информировал, что глава дагестанского филиала управления автомобильных дорог "Каспий" был задержан 4 сентября по подозрению в мошенничестве, силовики провели в его доме и в офисе управления обыски. 7 сентября суд продлил ему арест на 10 суток. Сегодня суд в Махачкале оставил Омарова под стражей, отклонив ходатайство защиты о домашнем аресте.

По данным прокуратуры, глава филиала ФКУ "Упрдор "Каспий" в Дагестане получил 60 миллионов рублей, пообещав коммерческой фирме повлиять на оплату госконтракта на сумму 2,7 млрд рублей. Адвокаты Омарова заявили, что эти 60 миллионов рублей - коммерческий займ, который одна строительная фирма выдала другой.

Судебное заседание прошло при усиленных мерах безопасности - по периметру здания суда и в зале находились бойцы спецназа и сотрудники группы быстрого реагирования, кроме того, в суд прибыл дополнительный наряд службы судебных приставов и два наряда полиции. Поддержать Омарова в суд приехали его коллеги, родственники и друзья, всего порядка 40 человек, но в зал суда смогли попасть только девять сторонников Омарова и трое журналистов. Сам Омаров выглядел бодро, сообщил корреспондент "Кавказского узла".

Следствие обосновало необходимость его ареста тем, что Омаров может скрыться. Этот довод в суде был подтвержден справкой УФСБ России по Дагестану, согласно которой, Магомедрасул Омаров десятки раз выезжал за границу в последние несколько лет, сообщил корреспондент "Кавказского узла".

Защита назвала эти доводы безосновательными, указав, что при обысках у Магомедрасула Омарова были изъяты оба его загранпаспорта. По ходатайству следствия суд приобщил к делу справку о заграничных поездках Омарова. Адвокат Руслан Русланов возразил против приобщения к делу этой справки. «С таким же успехом можно было взять медицинскую справку, что у Омарова есть две ноги, вдруг он убежит на них», - заявил в суде адвокат. Представитель следствия парировал, что в отсутствие загранпаспортов Омаров имеет возможность скрыться на территории России.

Магомедрасул Омаров отказался признать свою вину. По словам Омарова, он знал еще в июне, что потерпевший по делу обратился в правоохранительные органы с заявлением, но не покинул Россию, хотя имел такую возможность.

«Я даже в хадж не поехал, хотя у меня была открытая виза в ОАЭ. Я хочу чтобы расследование по данному заявлению проводилось честно, никакого давления [на кого -либо] оказывать не собираюсь, режим домашнего ареста обещаю соблюдать. Прошу суд отпустить меня под домашний арест», - заявил в суде Магомедрасул Омаров.

Потерпевшим по делу признан руководитель компании «Нарт» Руслан Бейбулатов. Согласно версии защиты, между компаниями ДСК-2 и «Нарт» были заключены договоры займа, и по ним в декабре 2017 года и в феврале 2018 года двумя траншами компания «Нарт» перечислила на счет ДСК-2 по 30 миллионов рублей (всего 60 миллионов рублей). Следствие считает, что компания ДСК-2 аффилирована с Омаровым, а договоры займа были фиктивными.

Защита также представила суду документы о заключенных между двумя строительными компаниями договорах займа. Согласно этим документам, на перечисленные по этим договорам средства компания, получившая займ, приобрела асфальтоукладчики. Оснований считать эти договоры фиктивными нет, указала защита.

«Следствие не предоставило ни одного подтверждения того, что деньги со счетов ДСК-2 были перечислены на счет Омарова. Наш подзащитный к этой организации никакого отношения не имеет, он не учредитель и не соучредитель этой компании. Факты хищения не подтверждены», - заявила в суде адвокат Шахрузат Нурадинова.

Комментариями следствия и потерпевших относительно заявления адвокатов Омарова "Кавказский узел" пока не располагает.

Во время оглашения решения суда в зале присутствовали только адвокаты и представители следствия, журналисты и группа поддержки Омарова ждали решения в коридоре суда. Согласно решению суда, после предъявления Омарову обвинения срок его ареста может быть продлен на два месяца.

Решение суда оставить Омарова под арестом будет обжаловано, заявила защита. «Мы в обязательном порядке обжалуем это решение суда, для принятия такого решения не было никаких оснований. У нас есть три дня на обжалование», - сказал адвокат Руслан Русланов корреспонденту "Кавказского узла".

Новости о проверках в министерствах и ведомствах Дагестана, сопровождающихся увольнением чиновников, "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Кадровые зачистки в Дагестане".