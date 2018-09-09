Люди перед зданием Советского райсуда Махачкалы, где рассматривается вопрос об аресте Магомедрасула Омарова. 9 сентября 2018 года. Фото Патимат Махмудовой для "Кавказского узла"

09 сентября 2018, 13:59

Суд отказался отпустить Магомедрасула Омарова под домашний арест

Суд в Махачкале оставил сегодня под стражей руководителя дагестанского филиала управления автомобильных дорог "Каспий" Магомедрасула Омарова, отклонив ходатайство защиты о домашнем аресте.

"Кавказский узел" информировал, что глава дагестанского филиала управления автомобильных дорог "Каспий" был задержан 4 сентября по подозрению в мошенничестве, силовики провели в его доме и в офисе управления обыски. 7 сентября суд продлил ему арест на 10 суток.

Сегодня в Советском суде Махачкалы вновь рассматривался вопрос о мере пресечения Магомедрасулу Омарову. Судья отказал адвокатам в ходатайстве о переводе Омарова под домашний арест, сообщил "Черновик".

"Кавказский узел" не располагает комментариями Омарова или его представителей относительно решения суда. На сайте Советского районного суда Махачкалы по состоянию на 13:59 мск нет информации о сегодняшнем решении.

По данным прокуратуры, глава филиала ФКУ "Упрдор "Каспий" в Дагестане получил 60 миллионов рублей, пообещав коммерческой фирме повлиять на оплату госконтракта на сумму 2,7 млрд рублей, а всего намеревался получить "откаты" на 680 миллионов рублей. Адвокаты Омарова заявили, что эти 60 миллионов рублей - коммерческий займ, который одна строительная фирма выдала другой. При этом следствие не доказало того, что строительная фирма, получившая данный займ, аффилирована с Омаровым, отметили адвокаты.

Новости о проверках в министерствах и ведомствах Дагестана, сопровождающихся увольнением чиновников, "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Кадровые зачистки в Дагестане".

Примечание:

"Подозреваемый по делу бюро медэкспертизы задержан в Дагестане", "Жительница Дагестана осуждена за хищение из Пенсионного фонда", "Житель Дагестана осужден за мошенничество с пенсией".

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