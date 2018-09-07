Магомедрасул Омаров арестован на 10 суток

07 сентября 2018, 14:03

Суд сегодня продлил срок содержания под стражей руководителя дагестанского филиала управления автомобильных дорог "Каспий" Магомедрасула Омарова до предъявления ему обвинения.

Как писал "Кавказский узел", глава дагестанского филиала управления автомобильных дорог "Каспий" Магомедрасул Омаров был задержан 4 сентября, силовики провели в его доме и в офисе управления обыски. 6 сентября стало известно, что срок задержания чиновника был продлен на 72 часа.

Омаров заподозрен в мошенничестве. По данным прокуратуры, глава филиала ФКУ "Упрдор "Каспий" в Дагестане сообщил гендиректору коммерческой организации, что может повлиять на полную и своевременную оплату госконтракта на сумму 2,7 млрд рублей на строительство и реконструкцию автодороги, и намеревался получить "откаты" в сумме 680 млн рублей. Предпринимателем в декабре 2017 года руководителю филиала было передано 60 млн рублей, подчеркнуло 4 сентября ведомство.

Советский районный суд Махачкалы заключил под стражу на 10 суток руководителя филиала ФКУ "Упрдор "Каспий" Магомедрасула Омарова, сообщает сегодня газета "Черновик". По данным издания, Омарову пока не предъявлено официальное обвинение.

За 10 дней следователи МВД РФ по Дагестану должны предъявить обвинение Омарову. Только после этого будет возможность подать ходатайство об аресте со сроком на два месяца, пишет сегодня "Регион online".

Комментариев представителей Омарова по поводу решения суда пока не поступало. На сайте Советского районного суда Махачкалы, по данным на 13.15 мск, нет информации об аресте Омарова.

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