Адвокаты рассказали подробности дела Магомедрасула Омарова

09 сентября 2018, 04:15

Фигурирующая в деле руководителя дагестанского филиала Управления автомобильных дорог "Каспий" Магомедрасула Омарова сумма в 60 миллионов рублей является не "откатом" и не взяткой за победу в тендере, а коммерческим займом, который одна строительная фирма выдала другой. При этом следствие не доказало того, что строительная фирма, получившая в виде займа 60 миллионов рублей, аффилирована с Омаровым, заявили его адвокаты.

Как писал "Кавказский узел", глава дагестанского филиала управления автомобильных дорог "Каспий" Магомедрасул Омаров был задержан 4 сентября, силовики провели в его доме и в офисе управления обыски. 6 сентября стало известно, что срок задержания чиновника продлен на 72 часа.

Омаров заподозрен в мошенничестве. По данным прокуратуры, глава филиала ФКУ "Упрдор "Каспий" в Дагестане сообщил гендиректору коммерческой организации, что может повлиять на полную и своевременную оплату госконтракта на сумму 2,7 млрд рублей на строительство и реконструкцию автодороги, и намеревался получить "откаты" в сумме 680 млн рублей. Предпринимателем в декабре 2017 года руководителю филиала было передано 60 млн рублей, подчеркнуло 4 сентября ведомство.

Адвокаты Руслан Русланов, Шахрузат Нурадинова и Багир Маллаев, представляющие интересы задержанного по подозрению в получении взятки главы дагестанского филиала управления автомобильных дорог "Каспий" Магомедрасула Омарова, на брифинге 8 сентября рассказали детали его уголовного дела, передает присутствовавшая на встрече корреспондент "Кавказского узла".

Оснований для возбуждения уголовного дела на Омарова не было, заявил на встрече адвокат Руслан Русланов.

«Поскольку речь идет о тяжком преступлении, закон предусматривает проведение предварительной проверки, но она не была проведена. Следственные органы в данном случае действуют по принципу «давайте сначала посадим, а потом будем разбираться», - заявил Русланов.

Он пояснил, что потерпевшим по делу признан руководитель компании «Нарт» Руслан Бейбулатов.

По его словам, между компаниями ДСК-2 и «Нарт» были заключены договоры займа, и по ним в декабре 2017 года и в феврале 2018 года двумя траншами компания «Нарт» перечислила на счет ДСК-2 по 30 миллионов рублей (всего 60 миллионов рублей).

Адвокат считает, что у следствия нет доказательств вины Омарова.

«Следствие заявляет, что якобы компания ДСК-2 аффилирована с Омаровым. Если даже это правда, то аффилированность не стоит на одной планке со словом "криминальный". Тем более, что деньги ДСК-2 не переводились на счета Омарова, на них была приобретена техника, которая и сейчас находится в собственности ДСК-2», - рассказал Русланов.

По словам Русланова, если следствие утверждает, что 60 миллионов были похищены по фиктивным договорам, тогда следствие должно располагать доказательствами того, что "договоры на самом деле фиктивные, и что эти деньги присвоены Омаровым".

«Мы точно знаем, что этих доказательств у следствия нет. Они абсолютно безосновательно называют эти договоры фиктивными, потому что если Бейбулатов в своем заявлении указал, что он перечислил эти 60 миллиона в виде отката за заключенным им госконтракт, то он должен был обратиться в арбитражный суд с соответствующим иском о признании недействительной этой сделки и с требованием истребовать эти денежные средства. Прошло больше полугода, время у него было, но он никуда не обращался. Договора займа не могут быть фиктивными. Если деньги на самом деле передавались, считается, что сделка состоялась», - пояснил адвокат.

Русланов заявил, что у следствия нет никаких доказательств, подтверждающих, что деньги «перекочевали в карман Омарова». По его словам, 60 миллионов, перечисленные на счет ДСК-2, не были переведены на счета фирм-однодневок и потом обналичены, на них компания ДСК-2 приобрела строительную технику, о чем есть подтверждающие документы.

Как сообщил Русланов, в ответе на адвокатский запрос компания ДСК-2 предоставила информацию о том, что на перечисленные компанией «Нарт» 60 миллионов действительно была приобретена строительная техника, и что на сегодняшний день они уже совершили частичный возврат по договору займа (из 60 миллионов они уже вернули шесть миллионов, хотя по одному договору срок возвращения средств истекает в ноябре 2019 года, по второму - в декабре 2019 года).

Защита считает абсурдными доводы следствия о том, что Магомедрасул Омаров в качестве отката за заключенный госконтракт требовал с «Нарта» 60 миллионов, так как госконтракт с «Нарт» был заключен в августе 2017 года, а Омаров стал руководителем дорожного управления «Каспий» только в ноябре 2017 года.

"Это означает, что Омаров никак не участвовал в победе Руслана Бейбулатова в битве за госконтракт", - отметил адвокат.

Действия Бейбулатова, который заявил, что Омаров потребовал у него "откат", адвокаты адвокаты объяснили "конфликтными отношениями".

«В мае 2018 года на производственном совещании с сотрудниками налоговой службы республики обсуждались вопросы о том, что подрядные организации уклоняются от выплаты налогов в должном размере. На этом мероприятии сотрудник налоговой службы схематично показал, как ООО «Нарт» через фирмы-однодневки обналичивает деньги. Бейбулатов почему-то сделал вывод, что обсуждение этого вопроса было инициировано нашим подзащитным Омаровым. С этих пор между ними сложились конфликтные отношения, и Бейбулатов даже перестал посещать производственные совещания, на которых он был обязан присутствовать» - рассказала журналистам адвокат Омарова Шахрузат Нурадинова.

Защита Магомедрасула Омарова считает, что ходатайство следствия о его заключении под стражу не обосновано. 7 сентября в Советском суде Махачкалы рассматривалось ходатайство стороны обвинения об избрании меры пресечения Омарову, но суд отложил процесс на 72 часа, и 9 сентября процесс продолжится.

«В суде следствие потребовало заключить Омарова под стражу. Он не совершил никаких тяжких преступлений, ему вменяют экономическое преступление. Это не повод, чтобы потребовать для него высшую меру пресечения. Требуя заключить Омарова под стражу, следствие отталкивалось от того, что на 4 сентября на имя нашего подзащитного был куплен авиабилет из Махачкалы в Москву, и что якобы у них есть оперативная информация, что так Омаров собирался скрыться. Это полный абсурд и попытка ввести суд в заблуждение, потому что следствие не указало, что 5 сентября у Омарова был куплен билет из Москвы в Астрахань, куда его вызвали для участия в совещании (головной офис упрдор «Каспий» находится в Астрахани - прим. "Кавказского узла"). И если бы он хотел скрыться заграницей, он бы не летел в Москву, а вылетел бы из Махачкалы, так как отсюда тоже есть прямые самолеты заграницу», - сообщил адвокат Руслан Русланов.

Защита уверена, что 9 сентября суд арестует Омарова, и они собираются обжаловать данное решение.

Обязанности руководителя филиала исполняет Ариф Ахмедов

Дагестанский филиал Управления автомобильных дорог «Каспий» работает в штатном режиме, и задержание Магомедрасула Омарова не отразилось на работе управления, сообщила корреспонденту "Кавказского узла" представитель управления Елена Бабайцева.

Учреждение работает в обычном порядке, обязанности руководителя филиала исполняет заместитель Омарова Ариф Ахмедов, заявила корреспонденту "Кавказского узла" представитель дагестанского филиала на условиях анонимности.

Какими-либо комментариями следствия и потерпевших относительно заявления адвокатов Омарова "Кавказский узел" пока не располагает.