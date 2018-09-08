Азербайджанский оппозиционер объявил голодовку в колонии

08 сентября 2018, 19:50

Активист партии Народного фронта Азербайджана Мурад Адилов второй день голодает, протестуя против отказа в условно-досрочном освобождении, сообщили сегодня родные заключенного.

"Кавказский узел" сообщал, что суд в Баку отказал Мураду Адилову в условно-досрочном освобождении 5 сентября.

Мурад Адилов был задержан в августе 2014 года по подозрению в хранении наркотиков. 14 мая 2015 года его признали виновным и приговорили к шести годам тюрьмы. Брат Мурада Адилова Натиг является обозревателем газеты "Азадлыг" и ведущим вещающей по спутнику телепрограммы "Азербайджанский час", членом Национального совета демократических сил и сотрудником ПНФА. Он связал уголовное преследование брата со своей профессиональной деятельностью и оппозиционной деятельностью и после ареста Мурада Адилова эмигрировал из страны.





Мурад Адилов с 7 сентября начал голодовку в колонии №10, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" его брат Натиг Адилов. "Мурад позвонил вчера домой и сообщил, что начал голодовку. Он протестует против несправедливого приговора, а также против отказа в досрочном освобождении", - сказал он.

Натиг Адилов напомнил, что его брат содержится в тюрьме уже пять лет. "У него возникли серьезные проблемы со здоровьем, нервы на пределе. Последнее решение суда об отказе в УДО переполнило его чашу терпения. Мурад имел право на освобождение по УДО в связи с отбытием двух третей срока наказания. Однако под абсурдным предлогом нарушения дисциплины, что выразилось якобы в курении в неположенном месте, ему отказали", - рассказал Натиг Адилов.

По словам журналиста, Мурад Адилов недоволен отсутствием должного внимания к его делу со стороны международных организаций и дипломатов. "Одной из целей голодовки является привлечение внимания международной общественности. Организация Amnesty İnternational признала его «узником совести» еще три года назад. Но несмотря на это, другие международные структуры не проявляют интереса и внимания к этому делу. Если нет призывов со стороны международных организаций к освобождению Мурада, а сам он непреклонен и не прогибается, не пишет прошений о помиловании, то власть, конечно, не станет его освобождать", - отметил Натиг Адилов.

Правозащитная организация Amnesty International включила Мурада Адилова в список политзаключенных, обнародованный в июне 2016 года.

По словам Натига Адилова, его брат остался без адвоката после того, как Ялчина Иманова исключили из коллегии адвокатов.

20 ноября 2017 года президиум Коллегии адвокатов Азербайджана приостановил полномочия адвоката Ялчина Иманова и инициировал судебную процедуру прекращения его адвокатского статуса. До завершения разбирательства Иманов отстранен от защиты прав всех своих клиентов. Это решение коллегии адвокатов стало местью за огласку информации о нарушениях прав человека, заявил комиссар Совета Европы по правам человека, призвавший власти Азербайджана прекратить давление на адвокатов.

В Пенитенциарной службе корреспонденту "Кавказского узла" не подтвердили информацию о голодовке Мурада Адилова. "Нам не поступала информация о начале осужденным Мурадом Адиловым голодовки", - сказал начальник отдела общественных связей Пенитенциарной службы Мехман Садыгов. "Кавказский узел" не может подтвердить, голодает ли Мурад Адилов.

Случаи преследования активистов в регионах Кавказа размещаются "Кавказским узлом" на тематической странице "Преследование активистов". В разделе "Справочник" содержится материал "Преследование правозащитников и гражданских активистов в Азербайджане".