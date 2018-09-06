Азербайджанскому оппозиционеру Адилову отказано в УДО

06 сентября 2018, 04:57

Суд в Баку отказал в условно-досрочном освобождении активисту партии Народного фронта Азербайджана (ПНФА) Мураду Адилову. Он не согласен с решением суда и подаст апелляцию, рассказал брат оппозиционера Натиг Адилов.

Как писал "Кавказский узел", задержанный в августе 2014 года Мурад Адилов 14 мая 2015 года был осужден на шесть лет тюрьмы по обвинению в хранении наркотиков. Ширванский апелляционный суд отклонил ходатайство о рассмотрении жалобы активиста с проведением частичного судебного следствия, и 27 октября 2015 года оставил в силе вердикт суда первой инстанции. Защита подала кассационную жалобу. Рассмотрение ее дважды откладывалось, а 22 апреля 2016 года Верховный суд Азербайджана жалобу отклонил. Защита заявила о намерении обратиться в Европейский суд по правам человека.

Рассмотрение обращения Мурада Адилова о смягчении наказания и условно-досрочном освобождении в связи с отбытием двух третей срока тюремного заключения состоялось 5 сентября на выездном заседании Наримановского районного суда Баку в колонии №10 под председательством судьи Вусала Гурбанова, рассказал корреспонденту "Кавказского узла" брат оппозиционера Натиг Адилов.

Натиг Адилов, который находится в политэмиграции, является обозревателем газеты "Азадлыг" и ведущим вещающей по спутнику телепрограммы "Азербайджанский час". Известен также под псевдонимом Натиг Гюльахмедоглу. Неоднократно подвергал критике власти в печатных СМИ и социальных сетях. Является членом Национального совета демократических сил и сотрудником ПНФА. В декабре 2013 года ему было вынесено предупреждение за публикации в СМИ и социальных сетях. Натиг Адилов связал уголовное преследование брата со своей профессиональной деятельностью и оппозиционной деятельностью Мурада, а после ареста брата покинул Азербайджан.

«Мой брат провел в тюрьме уже четыре года из шести назначенных ему лет тюремного наказания по абсолютно сфабрикованному обвинению. К сожалению, суд в очередной раз исполнил политический заказ. Мураду отказали в освобождении по УДО лишь на том основании, что у него было дисциплинарное взыскание. Это был случай в апреле, когда Мураду вынесли выговор за курение. Но из-за такого проступка никого в тюрьмах не наказывают. Ему специально вынесли выговор», - сказал Натиг Адилов.

По его словам, у его брата на процессе не было адвоката.

«Мурада с момента ареста защищал адвокат Ялчин Иманов. Но в конце прошлого года его отстранили от адвокатуры. Мурад вынужден был сам защищаться. О результатах суда он сам сообщил нашей семье, позвонив вечером из колонии», - отметил Адилов.

20 ноября президиум коллегии адвокатов Азербайджана приостановил полномочия адвоката Ялчина Иманова и инициировал судебную процедуру прекращения его адвокатского статуса. До завершения разбирательства Иманов отстранен от защиты прав всех своих клиентов. Сам Иманов отверг претензии о нарушении им закона и адвокатской этики и намерен добиваться восстановления статуса адвоката. Это решение коллегии адвокатов стало местью за огласку информации о нарушениях прав человека, заявил комиссар Совета Европы по правам человека, призвавший власти Азербайджана прекратить давление на адвокатов.

По словам Натига Адилова, для его брата такое решение суда было ожидаемым.

«Для тех, кто правит этой страной, нет ни закона, ни совести, ни милосердия», - заявил он.

Кроме того, по словам Натига Адилова, Мурад Адилов планирует подать апелляцию на решение суда.

Он также высказал недовольство в связи со слабой международной поддержкой брату.

"Правда, Amnesty İnternational (международная правозащитная организация - прим. "Кавказского узла") признала Мурада «узником совести». Однако другие международные структуры ни разу не обращались с требованием об освобождении моего брата персонально. Да ладно обращение… Ему даже ни разу не присылали письмо поддержки. Международные организации сфокусировали внимание на нескольких человек, а про других - нет активности. На этом фоне у властей нет даже мотива освобождать политзаключенных. Мурада арестовали из-за моей журналистской деятельности. Но я не отступлю от своей позиции», - заявил Натиг Адилов.

Он также считает, что арест брата является следствием беспощадной политики властей в отношении ПНФА.

Сведения об отклонении обращения Мурада Адилова об освобождении по УДО корреспонденту "Кавказского узла" подтвердил сотрудник Наримановского районного суда города Баку.