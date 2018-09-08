08 сентября 2018, 15:50

Движение по Крымскому мосту восстановлено

Сняты все ограничения на движение по мосту через Керченский пролив, введенные сегодня из-за столкновения с мостом плавучего крана.

"Кавказский узел" информировал, что сегодня утром во время шторма в Керченском проливе сорвало с якоря плавучий кран. Он врезался в Крымский мост, движение по автодорожной части моста было ограничено.

Центр управления производством Крымского моста снял все ограничения на движения, которые действовали на участке трассы между островом Тузла и фарватером, сообщила пресс-служба дорожного управления "Тамань". "Движение по левой полосе, ограниченное для устранения последствий инцидента в акватории и обследования мостового конструктива, возобновлено в обычно режиме", - цитирует сообщение "Интерфакс".

По данным инфоцентра "Крымский мост", имеющиеся у моста повреждения никак не мешают проезду машин, однако из-за сильного ветра скорость проезда ограничена до 40 км/ч. "Восстановление поврежденных элементов будет возможно после того, как в Керченском проливе установится благоприятная погода", — приводит сообщение инфоцентра РИА "Новости".

По данным погодного сервиса "Кавказского узла", сегодня днем скорость ветра в Тамани составляет 5 м/с. Идет умеренный дождь, температура воздуха +22 градуса. Ночью прогнозируется усиление ветра до 7 м/с, осадки не ожидаются. Воздух охладится ночью до +20. Погодный сервис - это партнерский проект "Кавказского узла" и Гидрометцентра России, он доступен и в легкой версии. Пользователи сервиса могут корректировать данные метеорологов для уточнения прогноза.

Примечание:

"Субподряды на строительство Керченского моста получили три компании", "Судоходство в Керченском проливе будет ограничено на время строительства моста", "Строители начали возводить технологический мост через Керченский пролив".

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