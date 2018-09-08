Плавкран повредил Крымский мост

08 сентября 2018, 14:54

Плавучий кран, сорвавшийся с якоря во время шторма, врезался в мост через Керченский пролив. Движение по мосту ограничено.

Плавкран сорвало с якоря сегодня утром. "В 06:20, несмотря на попытки экипажа взять судно под контроль и остановить движение, его прибило к опоре 227 автодорожной части моста", - говорится в сообщении Упрдор "Тамань".

Прибывший буксир еще в 8:30 мск оттащил кран на безопасное расстояние от моста, но стрела плавкрана успела повредить мачту освещения. Кроме того, погнуты несколько метров ограждения моста. Движение по автодорожной части моста ограничено, передает информацию дорожного управления "Интерфакс".

По оценке специалистов, на устранение повреждений требуется шесть-восемь часов, однако работы можно будет начать только после того, как будет снято штормовое предупреждение, со ссылкой на инфоцентр "Крымский мост" сообщило РИА "Новости".

По данным погодного сервиса "Кавказского узла", сегодня днем в Тамани дует ветер скоростью пять метров в секунду, идет умеренный дождь, температура воздуха +22 градуса. Ночью без осадков, но ветер усилится до 7 м/с. Температура опустится до +20. Погодный сервис - это партнерский проект "Кавказского узла" и Гидрометцентра России, он доступен и в легкой версии. На сервисе есть возможность корректировать данные метеорологов, что позволит получать более точные прогнозы.

Мост, связывающий Кубань и Крым, был открыт 15 мая. Проходящая по нему автодорога является участком федеральной автомобильной дороги А-290.