Солдат погиб на военной базе в Грузии

08 сентября 2018, 00:01

Перевернулся автомобиль, который вез солдат с учений, один рядовой погиб и двое пострадали, сообщило Минобороны Грузии.

Солдаты возвращались со стрельб на полигоне военной базы Вазиани, расположенном в 25 километрах от Тбилиси. Автомобиль перевернулся на грунтовой дороге. "В результате различные травмы получили водитель, рядовой Георгий Даганашвили, командующий автомобилем рядовой Важа Шатиришвили и пулеметчик Георгий Вардзелашвили", — сообщили в министерстве обороны Грузии.

Шатиришвили скончался по дороге в больницу. Даганашвили и Вардзелашвили госпитализированы, их жизни вне опасности, со ссылкой на ведомство информировало 7 сентября издание "Новости-Грузия".

Военная полиция возбудила дело по статье "Нарушение правил управления или эксплуатации боевых машин, повлекшее смерть человека", сообщило 7 сентября "ИнтерпрессНьюс".

Ранее "Кавказский узел" писал, что 23 ноября 2017 года трое грузинских военных получили ранения в Афганистане.