Политологи назвали явку главной интригой выборов в Ростовской области

07 сентября 2018, 21:46

Явка на выборы в законодательное собрание Ростовской области может оказаться низкой из-за недовольства пенсионной реформой, считают опрошенные "Кавказским узлом" политологи. Наблюдатели сообщили о незначительном числе нарушений во время предвыборной кампании.

9 сентября в Ростовской области пройдут выборы депутатов законодательного собрания VI созыва и выборы в органы местного самоуправления. На 60 мест в заксобрании претендуют 667 человек. Это 17 самовыдвиженцев и представители региональных отделений восьми партий: "Партии роста", "Коммунистов России", КПРФ, ЛДПР, "Партии пенсионеров России", "Единой России" (в том числе губернатор области), "Народного Альянса" и "Справедливой России".

На выборах задействован механизм "Мобильный избиратель", позволяющий проголосовать не по месту прописки, а по месту фактического проживания. Чтобы получить такую возможность, необходимо подать соответствующее заявление в ЦИК. Это сделали уже более 41 тысячи избирателей региона, прием заявлений завершится в 14.00 мск 8 сентября, сообщается сегодня на сайте ЦИК Ростовской области.

В одномандатных округах особой борьбы не будет, уверен директор фонда "Прикладная политология" Сергей Смирнов. "Основная интрига нынешних выборов – это явка избирателей и, соответственно, распределение мандатов между так называемыми кандидатами-списочниками, которые идут первыми номерами по территориальным партийным группам", - сказал он.

При этом "с явкой будут проблемы", считает Сергей Смирнов. "Второе воскресенье сентября всегда было не самым удобным в этом смысле днем голосования. Плюс к этому - точнее, минус, - после заявленной и прошедшей первое чтение в Госдуме пенсионной реформы достаточно большое количество избирателей отказывается идти на выборы, считая это бессмысленным. Поэтому явку на уровне прошлых выборов сможет получить лишь тот, кто в ходе предвыборной кампании смог достучаться до людей, объяснить, почему надо идти на выборы, донести свою позицию", - сказал Смирнов корреспонденту "Кавказского узла".

Согласно предложенному правительством РФ проекту пенсионной реформы, возраст выхода на пенсию для мужчин повысится с 60 до 65 лет, а для женщин - с 55 до 63 лет. В российских городах проводятся акции протеста против пенсионной реформы. Так, 2 сентября в Ростове-на-Дону на митинг собрались около 600 человек, они потребовали отставки президента и правительства. 5 сентября губернатор области с целью смягчить последствия реформы внес в законодательное собрание региона проект о сохранении льгот для людей предпенсионного возраста.

"Открытым вопросом" в свете "федеральной повестки дня" назвал явку на выборы и сотрудник Института философии и социально-политических наук ЮФУ Дмитрий Абросимов. "О прямых проявлениях административного ресурса сообщений не было. Черные технологии были в Новочеркасске, черный пиар и использование фактов из прошлого кандидатов имели место по городу Таганрогу", - добавил он корреспонденту "Кавказского узла", подводя итоги предвыборной кампании.

На выборах мало самовыдвиженцев, и они не имеют высоких шансов, отметил корреспонденту "Кавказского узла" директор Фонда развития демократических институтов Роман Базиков.

В Ростовской области за время предвыборной кампании зафиксировано только одно нарушение, говорится на Telegram-канале "Карта нарушений на выборах". Оно связано с размещением предвыборной агитации одним из кандидатов в депутаты Заксобрания региона на здании бывшей гостиницы "Большая московская" в Новочеркасске. Это здание является объектом культурного наследия регионального значения, и размещение на нем агитматериалов запрещено, говорится в сообщении на Telegram-канале от 29 августа.

Представители "Национального общественного мониторинга" зафиксировали два нарушения, из них подтвердилось одно, со ссылкой на координатора организации Романа Коломойцева сообщил "Дон 24".

Агитация в Ростовской области обошлась партиям почти в 80 миллионов

Региональные отделения партий, участвующих в выборах в заксобрание, выделили на агитацию 79,8 миллиона рублей. Первое место по тратам занимает "Единая Россия" - 54,4 миллиона, второе, с большим отрывом от лидера - "Справедливая Россия" с 9,9 миллиона, третье - ЛДПР, на спецсчете которой 8,6 миллиона. КПРФ оказалась четвертой - 3,1 миллиона. У "Коммунистов России" полтора миллиона, у "Народного альянса" - немногим более полумиллиона. Суммы, которыми располагают одномандатники, достигают 10,7 миллиона рублей, проинформировал 6 сентября РБК. О тратах на агитацию у "Партии роста" и "Партии пенсионеров России" издание не сообщает.