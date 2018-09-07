Власти регионов СКФО и ЮФО озаботились сохранением льгот по возрасту

07 сентября 2018, 17:03

Законопроекты о сохранении льгот людям предпенсионного возраста внесены в парламенты Ростовской и Астраханской областей, Калмыкии и Карачаево-Черкесии. Аналогичные решения готовятся в Краснодарском крае и Кабардино-Балкарии.

Как писал "Кавказский узел", власти Краснодарского края, Ростовской области и Кабардино-Балкарии пообещали сохранить региональные льготы для граждан предпенсионного возраста, несмотря на то, что реформа предполагает более поздний срок выхода на пенсию.

Согласно предложенному правительством РФ проекту пенсионной реформы, возраст выхода на пенсию для мужчин повысится с 60 до 65 лет, а для женщин - с 55 до 63 лет. В российских городах, в том числе и на юге страны, проводятся акции протеста против пенсионной реформы, создаются региональные инициативные группы по проведению референдума об этой реформе.

Законопроекты о сохранении льгот внесены в парламенты четырех регионов

Законопроект о сохранении льгот для людей предпенсионного возраста будет рассмотрен на ближайшей сессии Народного Хурала Калмыкии, он внесен 6 сентября главой республики Алексеем Орловым. В дальнейшем власти намерены ввести дополнительные льготы. "Это в любом случае должно улучшить условия жизни старшего поколения – граждан предпенсионного и пенсионного возраста. И, конечно, правительство работает над тем, чтобы создать условия для занятости людей этой категории", - приводятся сегодня слова главы Народного Хурала Анатолия Козачко на сайте парламента Калмыкии.

6 сентября этот законопроект был рассмотрен на заседании профильного комитета Заксобрания. "Этот закон коснется примерно 300 тысяч жителей Ростовской области. Около 5-10 тысяч из них должны выйти на пенсию в 2019 году. Меры, предусмотренные законопроектом, позволят сгладить новые условия выхода на пенсию", — цитирует председателя регионального Заксобрания Александра Ищенко Donnews.

Аналогичные поправки внесены и в Народное собрание Карачаево-Черкесии, заявил глава республики Рашид Темрезов. По его словам, депутатам предложено принять эти поправки на первом же заседании, 20 сентября.

Льготы для женщин с 55 лет и мужчин с 60 лет касаются прежде всего проезда на общественном транспорте, оплаты услуг ЖКХ, земельного налога и налога на имущества, пояснил он. "Мы сохраним все региональные доплаты и компенсации, установленные нами для людей этого возраста. Мы обязательно сохраним и все льготы по социальному и медицинскому обслуживанию граждан старшего поколения", - приводятся слова Темрезова на официальном сайте главы республики.

Дума Астраханской области рассмотрит такой законопроект 27 сентября, со ссылкой на спикера парламента региона Игоря Мартынова сообщил 6 сентября "Интерфакс".

5 сентября губернатор Ростовской области Василий Голубев также внес в Законодательное собрание региона законопроект, согласно которому льготы, которыми местные женщины пользуются после 55, а мужчины после 60 лет, будут привязаны не к выходу на пенсию, а к возрасту. "Речь идет о льготах на оплату жилищно-коммунальных услуг, на проезд, зубопротезирование и пользование поликлиниками. Установлены они для ветеранов труда, в том числе ветеранов труда Ростовской области, а также для пенсионеров из числа педагогов, врачей и других работников социальной сферы, проживающих в сельской местности", - поясняется на сайте Заксобрания Ростовской области.

Кубань и Кабардино-Балкария готовят законопроекты о льготах

6 сентября подобный законопроект был поддержан и на заседании фракции "Единой России" в Заксобрании Краснодарского края. Он будет рассмотрен на сессии регионального парламента 26 сентября, говорится на сайте Законодательного Собрания Кубани.

На сохранение льгот для людей предпенсионного возраста в краевом бюджете на 2019 год предусмотрено около девяти миллиардов рублей, со ссылкой на губернатора Вениамина Кондратьева информировал 5 сентября ТАСС.

Законопроект о сохранении льгот в Кабардино-Балкарии 6 сентября был рассмотрен президиумом парламента. "После тщательной проработки законопроект будет внесен на заседание парламента КБР", - говорится в сообщении на сайте парламента.