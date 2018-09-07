Суд постановил выплатить 338 тысяч строителю "Волгоград Арены"

07 сентября 2018, 12:35

Суд Центрального района Волгограда удовлетворил сегодня иск о взыскании 317 тысяч задолженности по зарплате рабочему "Волгоград Арены" Станиславу Журкину и 21 тысячи неустойки за просрочку.

Как писал "Кавказский узел", строители стадиона "Волгоград Арена" ранее подали иски о взыскании зарплаты с подрядчика, заявив, что тот до сих пор не выплатил им заработанные деньги. В августе суд принял решения о взыскании задолженности по зарплате в пользу пяти строителей стадиона.

Стадион "Волгоград Арена" был построен специально к чемпионату мира по футболу в России. Работы при строительстве стадиона велись круглосуточно, их выполняли более двух тысяч человек, говорится в материале "Волгоград: цена мундиаля", опубликованном на "Кавказском узле". Выигравшие иски работники, как и их коллеги, перед которыми имеются долги по зарплате, с 19 августа начали проводить одиночные пикеты в Волгограде, добиваясь исполнения решений суда.

Суд принял решение о взыскании с ответчика 317 тысяч рублей зарплаты и 21 тысячи рублей в качестве неустойки за просрочку, рассказал корреспонденту "Кавказского узла" работавший на строительстве "Волгоград-арены" Станислав Журкин.

"Не выплатили деньги за отработанные выходные и праздничные дни — это примерно по 50 тысяч рублей. Не исключено, что мы подадим еще иски, чтобы взыскать эти деньги. Рабочие, которые выиграли суды, не отсудили эти деньги. 12 сентября будет готово решение суда, через месяц получу исполнительный лист", - пояснил он.

По словам Журкина, представители ответчика не пришли на заседание суда.

Напомним, что ранее Государственная трудовая инспекция по Волгоградской области в ответ на запрос "Кавказского узла" сообщила, что получила около 60 обращений о невыплате зарплаты компанией-подрядчиком строительства стадиона "Волгоград Арена". Но поскольку эта компания находится в Москве, а в Волгоградской области у нее нет ни филиалов, ни полномочных представительств, все обращения, по данным ведомства, перенаправлены в Гострудинспекцию Москвы.

"Кавказский узел" пока не располагает комментариями компании-подрядчика строительства стадиона "Волгоград Арена" по поводу решения суда и заявления Журкина.

На сайтах компании-подрядчика строительства стадиона "Волгоград Арена" и генподрядчика, по данным на 12.30 мск, нет комментариев по поводу жалоб рабочих на невыплаты зарплаты.

Новости о подготовке и проведении чемпионата мира по футболу в России на юге страны собраны "Кавказским узлом" на специальной тематической странице "Мундиаль 2018 на Кавказе".