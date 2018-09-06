Чиновники рекомендовали мэру Каспийска отказать сталинистам

06 сентября 2018, 22:17

Глава городской комиссии по проведению публичных слушаний Ахмед Махов рекомендовал мэру Каспийска Магомеду Абдулаеву отклонить идею о переименовании улицы Мира в улицу Сталина.

Как писал "Кавказский узел", решение переименовать улицу Мира в честь Иосифа Сталина было принято на публичных слушаниях, которые прошли в администрации Каспийска 1 сентября. В слушаниях приняли участие всего 30 человек, 28 из которых проголосовали "за". Примечательно, что в городе уже есть улица, носящая имя Сталина, однако сторонники переименования улицы Мира указывают, что на существующей улице Сталина "очень мало домов".

В 2016 году политологи отмечали, что жители Северного Кавказа видят в методах правления Сталина все больше позитивных черт. По мнению политологов, рост популярности генсека СССР обусловлен произволом чиновников и силовиков в регионе.

Председатель городской комиссии по проведению публичных слушаний, главный архитектор Каспийска Ахмед Махов рекомендовал главе города отклонить инициативу, выдвинутую активистами местной общественно-политической организации "И. В. Сталин".

Махов указал, что одна из улиц Каспийска уже носит имя Сталина, а жители улицы Мира обратились в мэрию с просьбой не переименовывать ее. Кроме того, в городском бюджете не предусмотрены финансовые средства на связанные с переименованием улицы мероприятия, сообщил сегодня "Коммерсант".

Окончательное решение по вопросу о переименовании улицы должен принять мэр города, отмечает издание. Ранее сообщалось, что Абдулаев должен принять решение в течение двух недель после проведения публичных слушаний, то есть до 15 сентября.

С предложением о переименовании улицы Мира выступил глава общественной организации "И.В.Сталин" Иса Азиев. Улице, которая уже носит имя Сталина, сторонники переименования призывают придать статус переулка, чтобы не переименовывать ее вслед за переименованием улицы Мира, сообщило 2 сентября издание "Кавказ.Реалии".

В ходе слушаний 1 сентября против переименования выступили житель улицы Мира Шамиль Расулов и его сосед. "Я пришел высказать свое мнение и мнение нашего подъезда! Надо будет ходить, менять документы. Вместо того чтобы заниматься своими делами, мы должны ходить и переименовываться", - процитировала слова Расулова в публикации от 3 сентября "Новая газета".

Мнение молодого человека сторонники переименования, среди которых были преимущественно пожилые люди, призвали не принимать к сведению. "Молодой, не знает истории", - прокомментировал слова Расулова один из них. "Детский лепет", - заявил из зала другой участник слушаний. "Надо прислушаться к мнению аксакалов, людей старых", - резюмировал инициатор переименования Иса Азиев.

Преподаватель военной кафедры пединститута Муса Абакаров заявил, что президент Владимир Путин хочет переименования улицы Мира в Каспийске в улицу Сталина, но не говорит об этом. "Это скрытая идея президента. Это большой толчок, это вдохновение! А то, что там… убивали, не убивали, кого убивали — это спорный вопрос, этот вопрос не будем обсуждать. Насчет того, что будут сложности с переименованием, паспорта менять… А что? Сталину было легко пять лет сражаться с фашизмом?" - привело слова Абакарова, как и слова других участников слушаний, издание.

"Многие не знают или не хотят знать, что при Сталине проводились массовые аресты, депортации и расстрелы по национальному признаку, что целые народы объявлялись "враждебными", - говорится в книге "Сталин. Жизнь одного вождя", написанной научным сотрудником Международного центра истории и социологии второй мировой войны НИУ "Высшая школа экономики" Олегом Хлевнюком.

Решение о переименовании улицы лоббируют влиятельные в республике люди, которые "крайне уважительно относятся к личности Сталина", отметило со ссылкой на дагестанского историка Патимат Тахнаеву 4 сентября РИА "Дербент".

По состоянию на 20.50 мск 6 сентября, на сайте администрации Каспийска нет информации относительно переименования улицы Мира.

О наиболее известных мифах и достоверных сведениях, связанных с ролью Иосифа Сталина в событиях Великой Отечественной войны, сообщается в справке "Кавказского узла", "10 мифов о роли Сталина в Великой Отечественной войне".