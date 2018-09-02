Власти Каспийска провели слушания по переименованию улицы в честь Сталина

02 сентября 2018, 21:55

Решение переименовать улицу Мира в честь Иосифа Сталина было принято на публичных слушаниях, которые прошли в администрации Каспийска 1 сентября.

Как писал "Кавказский узел", в 2016 году политологи отмечали, что жители Северного Кавказа видят в методах правления Сталина все больше позитивных черт. По мнению политологов, рост популярности генсека СССР обусловлен произволом чиновников и силовиков в регионе.

В слушаниях приняли участие всего 30 человек, 28 из которых проголосовали "за".

Я не хочу жить на улице Сталина!

"В вину Сталину ставят репрессии. Репрессии – это не Сталин, это местные люди. Переименовать улицу надо! Это настоятельное желание всех горожан", - заявил один из участников слушаний Буньямин Ибрагимов, слова которого сегодня приводит "Молодежь Дагестана".

По данным издания, теми, кто был против переименования, оказались два жителя дома по улице Мира. "Я пришел сюда выразить свое мнение. Какая разница — мотивы, не мотивы… Я не хочу жить на улице Сталина!" – сказал Шамиль Расулов.

Примечательно, что в городе уже есть улица, носящая имя Сталина, однако, по словам сторонников переименования, на ней "очень мало домов, что несправедливо по отношению к Сталину", пишет сегодня "Черновик".

В городе уже есть улица Сталина, но на ней очень мало домов, что несправедливо...

Протокол публичных слушаний будет передан главе города Магомеду Абдулаеву, который в течение двух недель должен принять решение по вопросу переименования улицы Мира в улицу Сталина.

По состоянию на 21.00 мск на сайте администрации Каспийска нет сообщений относительно переименования улицы.

О наиболее известных мифах и достоверных сведениях, связанных с ролью Иосифа Сталина в событиях Великой Отечественной войны, сообщается в справке "Кавказского узла", "10 мифов о роли Сталина в Великой Отечественной войне".