Силовики рассказали о новом расследовании дела министра спорта Кубани

05 сентября 2018, 15:34

Прокуратура отменила решение о прекращении уголовного дела в отношении министра спорта Краснодарского края Людмилы Черновой, сообщили сегодня источники в правоохранительных органах. Адвокат Черновой заявил, что у защиты нет данных о возобновлении расследования.

Как сообщал "Кавказский узел", Людмила Чернова была заподозрена в превышении полномочий по делу о выплате субсидий футбольному клубу "Кубань" на сумму 886 миллионов рублей. 3 мая она была помещена под домашний арест, а 28 июня суд продлил меру пресечения до 26 августа. 27 августа защита Черновой сообщила о прекращении расследования "по реабилитирующим основаниям".

Финансовые проблемы у "Кубани" начались после того, как клуб покинул инвестор - "Индустриальный союз Донбасса". Финансовый директор клуба подозревается в присвоении средств, кредиторы инициировали в отношении "Кубани" процедуру банкротства. По данным властей края, долги клуба составляют 2,8 млрд рублей.

О возобновлении расследования в отношении министра спорта со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщило сегодня издание "Юга.ру".

29 августа прокуратурой региона было отменено решение о прекращении дела Черновой, со ссылкой на свои информированные источники в правоохранительных органах Краснодарского края сообщает сегодня РБК.

По версии издания, министр спорта заключила договоры о выделении футбольному клубу "Кубань" субсидий в рамках региональной программы по поддержке команд по игровым видам спорта. При этом, согласно закону о краевом бюджете, средства могли быть предоставлены только некоммерческим организациям, а футбольный клуб являлся на тот момент коммерческой структурой, говорится в статье издания.

Согласно постановлению об отмене решения о прекращении уголовного дела, на которое ссылается издание, в 2013 году на финансирование целевой программы "Развитие и поддержка спортивных команд по игровым видам спорта" из регионального бюджета было выделено 495 млн рублей, а для ФК "Кубань" - 526 млн рублей, что значительно превышает зафиксированную в программе сумму. По мнению прокуратуры, решение о прекращении уголовного дела подлежит отмене, подчеркивается в статье.

Адвокат Черновой Алекандр Шутков не смог подтвердить или опровергнуть информацию о возобновлении следствия. "Подтвердить или опровергнуть не могу, поскольку официального уведомления об отмене постановления о прекращении в отношении Черновой уголовного дела к нам не поступало", - цитирует защитника "Интерфакс".

По данным на 15.20 мск, на сайтах прокуратуры и следкома по Краснодарскому краю нет подтверждения информации об отмене решения о прекращении уголовного дела в отношении Людмилы Черновой. На сайте министерства спорта Краснодарского края также нет комментариев по поводу уголовного дела.