Адвокат сообщил о прекращении дела против министра спорта Кубани

27 августа 2018, 23:36

Уголовное дело в отношении министра спорта Краснодарского края Людмилы Черновой прекращено в связи с отсутствием состава преступления, сообщил адвокат чиновницы.

Как сообщал "Кавказский узел", Людмила Чернова подозревалась в превышении полномочий по делу о выплате субсидий футбольному клубу "Кубань" на сумму 886 миллионов рублей. 3 мая она была помещена под домашний арест до 26 июня. 28 июня Октябрьский районный суд Краснодара оставил Чернову под домашним арестом до 26 августа.

Финансовые проблемы у "Кубани" начались после того, как клуб покинул инвестора - "Индустриальный союз Донбасса". Финансовый директор клуба подозревается в присвоении средств, кредиторы инициировали в отношении "Кубани" процедуру банкротства. По данным властей края, долги клуба составляют 2,8 млрд рублей.

"Уголовное дело в отношении Черновой прекращено по реабилитирующим основаниям", - сообщил сегодня источник, слова которого приводит "Интерфакс-ЮГ".

Адвокат чиновницы Александр Шутков узнал о прекращении дела против своей подзащитной от следователя, однако официального подтверждения этой информации он пока не получал.

"Мера пресечения в отношении Черновой отменена", - уточнил Шутков, на которого ссылается "Живая Кубань".

По состоянию на 23.30 на сайтах Следственного управления СК и прокуратуры Краснодарского края нет информации о закрытии уголовного дела в отношении Людмилы Черновой.