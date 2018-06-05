Власти раскрыли план спасения футбольного клуба "Кубань"

05 июня 2018, 14:10

Клуб, который оказался на грани банкротства, сменит название и подаст заявку на участие в третьем по рангу футбольном турнире России, сообщил замгубернатора Краснодарского края. Долги клуба составляют 2,8 млрд рублей.

Как писал "Кавказский узел" 30 марта налоговая служба обратилась в Арбитражный суд Кубани с заявлением о банкротстве клуба "Кубань" в связи с задолженностью по налогам и сборам в размере 288 миллионов рублей. Претензии к "Кубани" заявило также ООО "Ростовская управляющая компания", которое в 2016 году предоставило клубу в кредит 50 миллионов рублей. 4 мая суд назначил конкурсного управляющего футбольным клубом, который должен будет отчитаться о своей работе 31 октября.

Сезон 2017/18 команда завершила на девятом месте в турнире Футбольной национальной лиги (ФНЛ), а лицензию Российского футбольного союза (РФС) клуб не смог получить из-за долгов, передает интернет-портал "Кубань 24". Отметим, что турнир среди команд ФНЛ - это второй по рангу футбольный турнир России, а Профессиональная футбольная лига (ПФЛ) отвечает за проведение третьего по рангу футбольного турнира России.

Название клуба для продолжения его участия в играх придется временно сменить из-за формальных ограничений, сообщил Андрей Коробка.

"Мы намерены восстанавливать клуб, за последние два года уже удалось снизить объем задолженности с 4 млрд до 2,8 млрд рублей. Сейчас у команды есть спонсор, который готов финансировать клуб, но не выплачивать старые долги", - рассказал Андрей Коробка.

По его словам, в будущем сезоне клуб планирует выступать в Профессиональной футбольной лиге, передает сегодня ТАСС.

Долги "Кубани", по словам Андрея Коробки, продолжают всплывать за предыдущие годы. "К нам приходят судебные иски от неких агентов, где "Кубань" должна по итогам заключённого договора в 2012 году одному игроку 130 млн рублей, до этого пришло письмо с требованием выплатить 18 млн рублей. Сейчас мы, по сути, тратим деньги на то, чтобы закрывать старые долги. Хотя эти деньги лучше потратить на развитие своего футбола, в том числе детско-юношеского, подготовку юных футболистов", - заявил Андрей Коробка, слова которого 4 июня привели "Кубанские новости".

В интервью агентству чиновник отметил, что за своё существование команда не раз меняла своё имя: в разные времена клуб назывался "Динамо" и "Нефтяником", позже "Кубанью", "Спартаком" и вновь "Кубанью".

В ближайшее время, а именно до 14 июня, необходимо подать заявление в РФС для участия клуба в ПФЛ. Эмблема и название команды на играх в этом турнире на время будут другими, но цвета останутся те же, сообщил Коробка. По его словам, сейчас эти вопросы прорабатываются, они обсуждаются совместно с болельщиками.

Также Коробка рассказал, что у клуба есть спонсор, который при этом, по словам чиновника, "готов финансировать футбольный клуб, но не выплачивать старые долги". Имя спонсора Коробка не назвал.

О том, что руководство "Кубани" не стало подавать апелляцию на решение комиссии Российского футбольного союза, которая отказалась выдавать лицензию клубу на следующий сезон из-за долгов, стало известно на прошлой неделе.

"Несмотря на все приложенные усилия по стабилизации финансового положения, клуб не смог выполнить требования финансового критерия лицензирования в связи с задолженностями, накопленными в течение предыдущих лет. Дальнейшее участие НАО "Футбольный клуб "Кубань" в соревнованиях под эгидой РФС - под большим вопросом", - говорится в опубликованном 30 мая на официальном сайте клуба сообщении.

Напомним, футбольный клуб "Кубань" столкнулся с финансовыми проблемами после того, как потерял инвестора - "Индустриальный союз Донбасса". В январе 2015 года стало известно, что возглавляющий "Индустриальный союз Донбасса" предприниматель Олег Мкртчан не может в полной мере финансировать команду из-за проблем в бизнесе. 6 апреля 2016 года Мкртчан безвозмездно передал 49% акций клуба администрации Краснодарского края.